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ZAKOMPLICIRALO SE

Livaković sve dalje od povratka u Dinamo? U utrku se uključio grčki velikan

FIFA World Cup 2026 - Group L - Croatia v Ghana
Peter Cziborra/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
23.07.2026.
u 22:58
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Iako se povratak u Dinamo dugo spominjao kao najizglednija opcija, Dominik Livaković mogao bi karijeru nastaviti u Grčkoj

Budućnost Dominika Livakovića i dalje je jedna od glavnih tema prijelaznog roka, a situacija oko hrvatskog reprezentativnog vratara posljednjih se dana dodatno zakomplicirala. Iako se povratak na Maksimir dugo spominjao kao realna opcija, čini se kako se pojavila nova, vrlo ozbiljna mogućnost.

Kako navodi Germanijak, u utrku za vratara Fenerbahčea uključio se grčki prvak Olympiacos, koji je navodno spreman ispuniti financijske uvjete turskog kluba i dovesti Livakovića u svoje redove.

Livakovićev zastupnik Andy Bara trenutno pokušava pronaći najbolje rješenje za svog klijenta, a upravo je njegov dolazak u Istanbul dodatno pojačao nagađanja o mogućem transferu. No, umjesto povratka u Hrvatsku, kao potencijalna destinacija sada se sve više nameće Grčka.

Olympiacos prema dostupnim informacijama želi hrvatskog vratara postaviti kao prvog izbora među vratnicama, a za njegov dolazak spreman je izdvojiti oko pet milijuna eura odštete. Grčki klub već neko vrijeme traži kvalitetno rješenje na vratarskoj poziciji, a nakon pojave Livakovića kao opcije fokus je usmjerio upravo prema njemu.

U cijeloj priči postoji i jedan problem – Livakovićeva zdravstvena situacija. Hrvatski vratar već se neko vrijeme bori s ozljedom koja ga prati još od Svjetskog prvenstva, zbog čega bi trebao nastaviti s terapijama u Zagrebu.

Saga oko njegove budućnosti tako je dobila novi preokret. Umjesto povratka u Dinamo, koji se dugo činio kao najlogičniji rasplet, Livaković bi karijeru mogao nastaviti u redovima aktualnog grčkog prvaka.
Ključne riječi
transferi Olympiacos Dominik Livaković Dinamo

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