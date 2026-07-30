VIDEO Bijesni Gattuso s treninga potjerao najskupljeg igrača u momčadi

Novi trener Lazija Gennaro Gattuso udaljio je Kennetha Taylora (24) s treninga u četvrtak ujutro nakon verbalnog sukoba s nizozemskim veznjakom.

Snimka koju je objavio Radio Laziale prikazuje trenutak u kojem Gattuso prekida vježbu, vidno ljutit gestikulira prema Tayloru i pokazuje mu put prema svlačionici.

Prema informacijama talijanskog radija, incidentu je prethodila žustra rasprava između trenera i igrača.

Bivši trener Hajduka i nekadašnji izbornik Italije je potom zaustavio trening, prišao Tayloru i naredio mu da napusti teren. Nizozemac je skinuo marker i bez pogovora otišao u svlačionicu. Razlog sukoba zasad nije poznat.

Inače, Kenneth Taylor stigao je u Lazio iz Ajaxa tijekom zimskog prijelaznog roka za približno 17 milijuna eura. U 21 nastupu za rimski klub upisao je tri pogotka i dvije asistencije.