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VIDEO Bijesni Gattuso s treninga potjerao najskupljeg igrača u momčadi

Gattuso
Printscreen
VL
Autor
Vecernji.hr
30.07.2026.
u 16:41
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Snimka koju je objavio Radio Laziale prikazuje trenutak u kojem Gattuso prekida vježbu, vidno ljutit gestikulira prema Tayloru i pokazuje mu put prema svlačionici.

Novi trener Lazija Gennaro Gattuso udaljio je Kennetha Taylora (24) s treninga u četvrtak ujutro nakon verbalnog sukoba s nizozemskim veznjakom.

Snimka koju je objavio Radio Laziale prikazuje trenutak u kojem Gattuso prekida vježbu, vidno ljutit gestikulira prema Tayloru i pokazuje mu put prema svlačionici.

Prema informacijama talijanskog radija, incidentu je prethodila žustra rasprava između trenera i igrača. 

Bivši trener Hajduka i nekadašnji izbornik Italije je potom zaustavio trening, prišao Tayloru i naredio mu da napusti teren. Nizozemac je skinuo marker i bez pogovora otišao u svlačionicu. Razlog sukoba zasad nije poznat.

Inače, Kenneth Taylor stigao je u Lazio iz Ajaxa tijekom zimskog prijelaznog roka za približno 17 milijuna eura. U 21 nastupu za rimski klub upisao je tri pogotka i dvije asistencije.
Ključne riječi
Gennaro Gattuso Lazio Kenneth Taylor

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