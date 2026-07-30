Đoković nije igrao od Wimbledona, a sada je objavio kada se vraća

Legendarni 39-godišnji srpski tenisač Novak Đoković objavio je u četvrtak da će se vratiti u akciju na ATP Touru sredinom kolovoza na Masters 1000 turniru u Cincinnatiju na kojem je posljednji put nastupio prije tri godine.

Đoković je posljednji službeni nastup imao u polufinalu Wimbledona, u kojem ga je nadigrao prvi tenisač svijeta i kasniji pobjednik turnira Talijan Jannik Sinner.

"Sretan sam što mogu najaviti da se vraćam na turnir u Cincinnatiju ove godine, prvi put nakon 2023., kad sam odigrao jedno od najboljih finala na dva osvojena seta na Masters 1000 turniru u mojoj karijeri", izjavio je Đoković u videu objavljenom na Instagramu u kojem se referirao na dvoboj s Carlosom Alcarazom u kojem je pobijedio Španjolca sa 5-7, 7-6 (7), 7-6 (4) nakon tri sata i 49 minuta borbe, spasivši pritom i meč-loptu u 'tie-breaku' drugog seta.

Bio je to njegov treći trijumf u Cincinnatiju i pretposljednji od njegovih rekordnih 40. naslova na Masters 1000 turnirima, a posljednji je osvojio dva i pol mjeseca poslije u Parizu.

Teret godina i ozljeda s kojima se sve češće mora boriti, natjerali su Đokovića da rjeđe nastupa na najvišoj kategoriji natjecanja na ATP Touru te je ove sezone nastupio samo u Indian Wellsu (4. kolo) i Rimu (2. kolo), a otkazao je nastup na kanadskom Mastersu u Montrealu koji je na rasporedu od 2. do 13. kolovoza.

Nakon Cincinnatija, Đoković bi američku ljetnu turneju trebao zaključiti jubilarnim, 20. nastupom na US Openu (30. kolovoza - 13. rujna), gdje će ponovno pokušati doći do rekordnog, 25. Grand Slam naslova. Za njim traga još od US Opena 2023. kad je po četvrti put slavio na stadionu Arthur Ashe.

Od tada je još dvaput bio nadomak 25. trofeju s četiri najveća turnira, 2024. u Wimbledonu i na ovogodišnjem Australian Openu, ali ga je u oba finala pobijedio Carlos Alcaraz. Đoković je u posljednje tri godine šest puta bio i polufinalist na Grand Slam turnirima, jednom je zaustavljen u četvrtfinalu, a dvaput je izgubio u trećem kolu.