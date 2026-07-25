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LEGENDARNI BRAZILAC

Ronaldo Nazário o finalu SP-a: 'Španjolska je bila klasa iznad Argentine, ni Messi nije mogao napraviti razliku'

Club World Cup - Group A - Al Ahly v Inter Miami CF
MARCO BELLO/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
25.07.2026.
u 10:55
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Brazilska legenda Ronaldo Nazário prokomentirala je finale Svjetskog prvenstva između Španjolske i Argentine, istaknuvši kako je aktualni prvak bio potpuno dominantan i kvalitetom daleko ispred južnoameričke reprezentacije

Brazilska nogometna legenda Ronaldo Nazário osvrnula se na finale Svjetskog prvenstva između Španjolske i Argentine, istaknuvši kako je prema njegovom mišljenju razlika između dvije reprezentacije bila ogromna.

Bivši napadač smatra da je Španjolska od samog početka dvoboja nametnula svoj ritam i potpuno kontrolirala utakmicu, što ga nije iznenadilo.

"Bio je to povijesni dan jer je Španjolska dominirala od početka do kraja, baš kao što sam očekivao", rekao je Ronaldo.

Prema njegovom mišljenju, kvalitativna razlika između osvajača naslova i Argentine bila je prevelika, čak i uz prisutnost Lionela Messija u sastavu.

"Razlika u kvaliteti između Španjolske i Argentine bila je ogromna. Čak ni s Messijem nisu mogli parirati Španjolskoj", poručio je nekadašnji brazilski reprezentativac.

Ronaldo je posebno istaknuo kako Argentina tijekom finala nije pokazala onu borbenost koja ju je krasila kroz cijeli turnir. Upravo je agresivnost, energija i karakter bila jedna od najvećih snaga momčadi koja je stigla do završnice.

"Argentina nije pokazala isti borbeni duh koji je bio njihova najveća snaga tijekom prvenstva", dodao je Ronaldo.

Za kraj je pohvalio način igre španjolske reprezentacije, istaknuvši kako vjeruje da njihov stil predstavlja ideal modernog nogometa.

"Španjolska ima nogometni DNK, prekrasan stil igre. Način na koji danas igraju je najbolji", zaključio je Ronaldo.
Ključne riječi
Ronaldo Nazario SP 2026.

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