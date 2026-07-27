Gianni Infantino je oštrim istupom dokazao kakav je manipulator

Tjedan dana nakon što su zastori na Svjetsko nogometno prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku spušteni, predsjednik Fife Gianni Infantino je odlučio objaviti veliko priopćenje posebice upućeno svim onima koji su kritizirali njega i njegovo vođenje krovne svjetske nogometne organizacije tijekom ovog turnira.

Prije nego što kratko analiziramo istup prvog čovjeka svjetskog nogometa, vrijedi se podsjetiti na nekolicinu citata koje je u ovom priopćenju objavljeno.

Između ostalog, Infantino je kritičarima poručio: "Žao mi je što ste propustili svu tu radost i zajedništvo tijekom turnira. Žao mi je što su ste toliko bili konzumirani mržnjom i kritikama da ste sve to propustili. Onima koji s perom u ruci, iza svojih ekrana, šire mržnju i lažne glasine, želim poručiti: dok vi sjedite u pozadini, mi u Fifi smo u prvim redovima. Organiziramo, naporno radimo i priređujemo najbolji show na svijetu"

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Kasnije je dodao: "Oni koji troše vrijeme i energiju mrzeći nas, molim vas, odvojite trenutak za razmišljanje, meditaciju, molitvu ili pogledajte nogometnu utakmicu i uistinu promatrajte lica, oči i emocije".

Osvrnuo se Infantino i na poništenu suspenziju crvenog kartona za napadača Sjedinjenih Američkih Država Folarina Baloguna, koji je krvničkim startom na skočni zglob stajne noge Tarika Muharemovića dobio zasluženi crveni karton u dvoboju SAD-a te Bosne i Hercegovine u šesnaestini finala. Dan prije utakmice osmine finala između SAD-a i Belgije, Balogunova suspenzija je poništena, a predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump se javno pohvalio da je upravo on Infantinu rekao da suspenziju treba poništiti.

- Dvojbene sudačke odluke ili neobične disciplinske mjere, poput pogrešno dodijeljenih crvenih ili žutih kartona ili naknadnih odluka da se igrače u određenim situacijama ipak ne kazni suspenzijom, uobičajena su pojava i široko su prihvaćene u nekim od najvećih nogometnih liga na svijetu. Zanimljivo je da upravo zemlje u kojima se takva praksa primjenjuje najglasnije kritiziraju. Ovo Svjetsko prvenstvo u organizaciji Fife pokazalo je čovječanstvo u njegovu najboljem izdanju - poručio je Švicarac.

U principu, Infantino nije rekao ništa sa značajem. Nijedan navijač, novinar ili bilo koji drugi dionik nogometnog svijeta nije spominjao da na tribinama nije bilo radosti i zajedništva. Niti jedan dionik nogometnog svijeta nije spominjao da lica, oči i emocije na utakmicama nisu bile važne. Koliko pratim globalnu nogometnu zajednicu, ni u jednoj situaciji nisam vidio da se takav narativ spominjao. A Infantino je iskoristio taj element kako bi zasjenio i izbjegao sve ono što je uistinu bilo upitno.

Kao prvo, nije uopće objasnio zašto se smatra da je Balogunu dodijeljen crveni karton bio "pogrešan", kad svatko tko ima oči može vidjeti da je riječ o čistom crvenom kartonu, da je riječ o neopreznom startu koji je mogao završiti karijeru Muharemovića. Čak i da nije riječ o čistom crvenom kartonu, uopće nije istina da se ta praksa najnormalnije provodi u mnogim zemljama i da je uobičajena. Takvo što se na visokoj profesionalnoj razini gotovo nikad nije dogodilo.

Kao drugo, ni u jednom trenutku Infantino nije direktno kontrirao Trumpove tvrdnje o utjecaju na micanje Balogunove suspenzije. Samo je usmjerio pažnju na mrzitelje, tvrdeći da šire "laži". A Fifa je sama u svojem priopćenju ustvrdila da je odluku donijelo neovisno tehničko povjerenstvo, bez ikakve umiješanosti nekog drugog. Dakle, ako Infantino već ima takav problem sa širenjima laži, onda bi trebao javno prozvati i Trumpa za laži, kad već indirektno preko svoje organizacije tvrdi da predsjednik SAD-a nije imao ništa s tom odlukom. I da je to zaista tako, Infantino to nikad ne bi napravio zbog političkih interesa (dok je istovremeno u ovom priopćenju napisao "ništa od ovoga nema veze s politikom"), a s druge strane, vrlo teško je vjerovati da je bilo tako. Izmišljena Fifina nagrada za mir koju je Infantino urućio Trumpu sve nam govori, ne moramo biti doktori znanosti kako bismo to prepoznali.

Kao treće, uopće nije objasnio koliko je bilo opravdano ukidanje viza određenim djelatnicima saveza, sucima, fotografima ili bilo kome drugome. Već je samo naglasio da se "fokusiramo na vize koje nisu odobrene umjesto da se fokusiramo na tisuće viza koje su odobrene". Zašto bi se itko fokusirao na odobrene vize ako pored njih stoje neopravdano neodobrene vize (kao što je to bilo primjerice u slučaju somalijskog suca Omara Artana)? Ne bismo li se trebali baviti onime što je problem i što treba riješiti, a ne onime što ne zahtijeva nikakvo rješavanje? Zamislite da u bilo kojem mediju, ili na bilo kojoj platformi na društvenim mrežama izađe vijest "odobrena je viza trećem kondicijskom treneru švedske reprezentacije". Pa onda može biti i vijest to što jedan susjed drugom susjedu kaže "dobar dan".

Ukratko, Gianni Infantino je ovim priopćenjem svima jasno dao do znanja da je Fifa najbolja, da nema nikakvih mrlja i da su svi oni koji uočavaju očite probleme jednostavno "puni mržnje" i da se "trebaju pomoliti". Situacija je prilično jasna - onaj koji ukazivanje drugih ljudi na vlastite manjkavosti predstavlja "mržnjom", taj pokazuje jasnu definiciju "manipulacije".

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