UŽIVO Schlotterbeck prvim golom za reprezentaciju vraća Njemačkoj vodstvo

Serija udaraca u šesnaestercu Curacaa, no svi završavaju u bloku.
Gol! Njemačka ponovno vodi! Opet je Schlotterbeck pucao glavom, ovaj put golman ne stiže reagirati.
Njemačka ponovno u odličnoj šansi, no udarac Sane-a završava u bloku obrambenog igrača.
Nakon ubačaja iz kornera Nico Schlotterbeck je dobro pucao glavom, no Room to sjajno brani.
Gol! Curacao izjednačuje nakon sjajne tranzicije. Livano Comenencia uz pomoć odbijanca pogađa mrežu i poravnava rezultat.
Felix Nmecha pucao je izbliza, no šut nije bio kvalitetan te vratar to hvata bez problema.
Leroy Sane primio je loptu u šesnaestercu te pucao kroz gužvu, no lopta odlazi pored gola.
Felix Nmecha skoro je ponovno postigao gol. Pucao je snažno s nekih 20-ak metara, no lopta je otišla malo pored lijeve stative.
Gol! Njemačka vodi 1-0. Felix Nmecha sjajno se izvukao na desnu stranu i pogodio suprotan kut s ruba šesnaesterca.
Počela je utakmica.
Sastavi:
Njemačka: Neuer - Kimmich, Tah, Schlotterbeck Brown - Nmecha, Pavlović - Sané, Musiala, Wirtz - Havertz
Curacao: Room - Bazoer, Obispo, Floranus, Fonville- l. Bacuna, J. Bacuna, Comenencia, Hansen, Chong - Locadia
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