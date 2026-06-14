UŽIVO Schlotterbeck prvim golom za reprezentaciju vraća Njemačkoj vodstvo

OŠTAR ISTUP

Drama nakon kontroverzne odluke na SP-u: Legenda optužila Fifu za diktaturu

'To je kao diktatura. Iskreno, ovo je diktatorski', rekao je Neville u ljutitom ispadu. 'Pomisao da te dokaze drže za sebe i ne pokazuju ih navijačima zemalja koje igraju na turniru. To je apsolutno smiješno.'