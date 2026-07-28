Kontroverza s utakmice Argentine dobila epilog: otkriveno što je VAR napravio pogrešno

Međunarodni odbor nogometnih saveza (IFAB), tijelo zaduženo za donošenje i tumačenje nogometnih pravila, dodatno je pojasnio način na koji se VAR smije koristiti kod situacija sa žutim kartonima. Nova interpretacija posebno je odjeknula zbog jedne odluke sa Svjetskog prvenstva 2026. koja je izazvala brojne rasprave.

Prema pojašnjenju IFAB-a, videoasistent sudac nema pravo pregledavati samu odluku o dodjeli žutog kartona, osim u situaciji kada je potrebno utvrditi identitet igrača koji je kažnjen. Drugim riječima, VAR može pomoći samo ako postoji dvojba oko toga kome treba pripisati karton, ali ne može odlučivati je li prekršaj bio za javnu opomenu niti naknadno mijenjati takvu odluku.

Takvo tumačenje moglo bi postati dio budućih službenih VAR protokola, uključujući i natjecanja pod okriljem IFAB-a, ali prije toga potrebna je konačna potvrda.

Najviše pažnje privuklo je pojašnjenje zbog četvrtfinalnog dvoboja između Švicarske i Argentine, završenog pobjedom Argentinaca 3:1. Upravo je u toj utakmici VAR imao veliku ulogu u situaciji koja je kasnije postala predmet rasprave.

Naime, argentinski veznjak Leandro Paredes prvotno je kažnjen žutim kartonom zbog prekršaja nad švicarskim napadačem Breelom Embolom. Nakon intervencije VAR-a sudac je promijenio odluku, smatrajući da je došlo do pogrešne identifikacije igrača.

Nakon pregleda situacije karton je prebačen na Emboloa zbog simuliranja, što je za švicarskog napadača bio drugi žuti karton na utakmici i značilo je isključenje. Istovremeno, Paredesova opomena je poništena.

Međutim, prema novom tumačenju IFAB-a, upravo je takav slijed događaja bio problematičan. Iz IFAB-a smatraju da VAR u toj situaciji nije imao ovlasti mijenjati odluku jer nije postojala stvarna pogreška u identitetu kažnjenog igrača.

Samim time, prema novim pravilima interpretacije, videoasistent nije smio ulaziti u procjenu je li Paredesov prekršaj bio za žuti karton niti prebacivati kaznu na drugog igrača.

Objava IFAB-a tako je praktički potvrdila da je u spornoj situaciji došlo do prekoračenja VAR ovlasti, što će dodatno rasplamsati raspravu o granicama video tehnologije i načinu na koji se ona koristi na najvećim nogometnim natjecanjima.