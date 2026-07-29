FOTO Zlatko Dalić viđen u javnosti po prvi puta od odlaska s klupe reprezentacije: Evo s kim se družio

Bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić viđen je u javnosti po prvi puta otkako je početkom srpnja otišao s klupe vatrenih. Podsjetimo, Dalić je nakon gotovo devet godina prepustio izborničko mjesto Slavenu Biliću. Ovih dana nalazi se u Veloj Luci gdje se tradicionalno održava manifestacija 'Trag u beskraju' u čast Oliveru Dragojeviću.

Dalić nije bio raspoložen za druženje s medijima, a očito je kako se nakon odlaska iz reprezentacije odlučio udaljiti iz javnosti i prije svega odmoriti se. Ipak, društvenim mrežama širi se fotografija na kojoj se može vidjeti kako je bivši izbornik itekako dobro raspoložen. Fotografiju je na Instagramu podijelio Jure Brkljača.





Na njoj se može vidjeti njega i Dalića zajedno s pjevačima Dinom Petrićem i Ivicom Sikirićem Ićom. Okupili su se u jednom restoranu u Veloj Luci, a Brkljača je uz fotografiju napisao "Klasičan dan u Dalmaciji".

Dalić je u Veloj Luci već godinama rado viđen gost. Manifestacijom 'Trag u beskraju' obilježavaju se godišnjice smrti Olivera Dragojevića. Večerašnji koncert bit će ukupno osmi zaredom.