Jeste li vidjeli ovu majstoriju? FIFA proglasila najbolji gol SP-a, nije ni španjolski ni argentinski...

Izvanredan gol kojeg je Sidny Lopes Cabral postigao za reprezentaciju Zelenortskih Otoka protiv Argentine u osmini finala proglašen je najboljim golom ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva održanog u SAD-u, Kanadi i Meksiku, objavila je FIFA.

Cabral je je najprije driblingom prošao pokraj Alexisa Mac Allistera i namjestio se za udarac kojim je lopta u luku ušla u gornji kut mreže argentinskog vratara Emiliana Martíneza. Tim je pogotkom izjednačio rezultat na 2-2 u dramatičnoj utakmici koja je otišla u produžetke. Argentina je na kraju slavila 3-2 na stadionu u Miamiju.

"U trenutku kad sam prošao protivnika, vidio sam prostor i rekao si: 'Idem pokušati.' Dobro pucam objema nogama. Vidio sam prostor i ciljao gornji kut. Usmjerio sam loptu tamo i savršeno je zahvatio", rekao je nogometaš čiji su roditelji rođeni na Zelenortskim Otocima.

"Kad sam podigao pogled i vidio kako lopta leti u gornji kut, pomislio sam: 'Što sam to upravo učinio?' Nisam mogao vjerovati. Pogledao sam suigrače – svi su vrištali, hvatali se za glavu i bili presretni. Počeo sam trčati bez razmišljanja. Tada sam shvatio da sam zabio spektakularan gol na Svjetskom prvenstvu. Svi sanjaju o tome da uopće zabiju gol na turniru, ali zabiti takav gol – na tako velikoj pozornici i protiv tako sjajne momčadi – bilo je nešto izvanredno. Bio sam istinski sretan", dodao je.

Lopes Cabral nadmašio je spektakularne golove Eldora Shomurodova iz Uzbekistana i Wilsona Isidora s Haitija, koji su zauzeli drugo, odnosno treće mjesto. Ovom nagradom igrač sa Zelenortskih Otoka pridružuje se nizu igrača s prethodnih svjetskih prvenstava kao što su Maxi Rodríguez, Diego Forlán, James Rodríguez, Benjamin Pavard i Richarlison.

"Prije utakmice rekao sam mami i djevojci da ću, ako zabijem gol, dotrčati do njih”, objasnio je Lopes Cabral. "Kad sam stigao do njih, vidio sam da mama plače, nije ni primijetila da sam uz nju. Svi su joj pohrlili u pomoć jer se gotovo onesvijestila kad sam zabio", kazao je Cabral.