Nema istrage protiv Infantina, no FIFA-in predsjednik i dalje pod povećalom

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino neće se suočiti s istragom Međunarodnog olimpijskog odbora nakon što je Etička komisija MOK-a zaključila kako ovaj slučaj nije u njezinoj nadležnosti. Ipak, cijela priča još nije dobila konačan epilog jer je FairSquare istu temu otvorio i pred etičkim tijelima krovne svjetske nogometne organizacije.

Organizacija za ljudska prava FairSquare podnijela je prijavu protiv Infantina zbog njegovih javnih istupa i odnosa s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, smatrajući da je predsjednik FIFA-e prešao granicu političke neutralnosti koju sportski dužnosnici moraju poštovati.

Kako prenosi Reuters, posebnu pažnju u cijelom slučaju privukla je odluka FIFA-e da odgodi automatsku suspenziju američkog reprezentativca Folarina Baloguna, nakon što je Trump javno otkrio da je od Infantina tražio da se kazna preispita.

Nakon razmatranja prijave, Etička komisija MOO-a zaključila je kako se navodi ne odnose na područja kojima se to tijelo bavi. Prema njihovom tumačenju, slučaj se prije svega tiče načina upravljanja FIFA-om i odnosa nogometne organizacije s državnim institucijama.

"U skladu s Olimpijskom poveljom, svaki međunarodni sportski savez zadržava neovisnost i autonomiju u svom upravljanju. Prijava stoga ne potpada pod nadležnost Etičke komisije MOO-a", poručio je glasnogovornik Međunarodnog olimpijskog odbora.

Odlukom MOO-a tako neće biti pokrenuta istraga protiv predsjednika FIFA-e, no FairSquare nije odustao od pokušaja da se slučaj dodatno ispita. Organizacija je već ranije podnijela prijavu i Etičkom odboru FIFA-e, od kojeg traži analizu Infantinova postupanja i njegovih odnosa s Donaldom Trumpom.

Iz FIFA-e zasad nisu objavili hoće li zbog te prijave biti otvoren službeni postupak, pa ostaje vidjeti hoće li se cijela priča nastaviti unutar same organizacije.