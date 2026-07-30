Podzemni kontejner za smeće na Jelačićevom trgu je Zločin - trebamo sustav kao u Tokiju

Zagreb neće biti Kantograd! To je samo jedna od bizarnih krilatica u vrijeme bitke za Zagreb. Naravno, besmislica, jer kontejneri i kante nikad nisu bile problem same po sebi. To postaju samo ako ih gradska vlast nije sposobna dovoljno često i na vrijeme prazniti! A znamo da nije. Bila sposobna. Dugo je Zagreb bio europski čist grad, no u zadnjim godinama Bandićeve vlasti, u vrijeme financijske krize to je polako prestajao biti. Vrhunac pak - odnosno dno - doživljava tek u Tomaševićevo vrijeme. Iako novca nije nikad bilo više.



Vjerovali smo da ta garnitura zna sve o ekologiji, a da rješenje problema smeća ima u malom prstu. Danas znamo da nisu znali ništa. No, pretpostavljamo ipak da su mnogo usput naučili. Na simboličkoj razini, prispodoba tog promašaja bilo je PR-ovsko zabadanje zastave na vrh jakuševačkog brda smeća, s čuvenom fotografijom kao da je osvajanje Iwo Jime, da bismo nakon osvajanja vlasti svjedočili kako se baš s tog mjesta osipa golema prijeteća lavina smeća. Naravno, obećanje o sanaciji Jakuševca nije ispunjeno. A kad će zapravo, ne zna se. Još je niz prepreka na putu i rokovi su više nego dvojbeni.