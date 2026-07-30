Podzemni kontejner za smeće na Jelačićevom trgu je Zločin - trebamo sustav kao u Tokiju

Zagreb neće biti Kantograd! To je samo jedna od bizarnih krilatica u vrijeme bitke za Zagreb. Naravno, besmislica, jer kontejneri i kante nikad nisu bile problem same po sebi. To postaju samo ako ih gradska vlast nije sposobna dovoljno često i na vrijeme prazniti! A znamo da nije. Bila sposobna. Dugo je Zagreb bio europski čist grad, no u zadnjim godinama Bandićeve vlasti, u vrijeme financijske krize to je polako prestajao biti. Vrhunac pak - odnosno dno - doživljava tek u Tomaševićevo vrijeme. Iako novca nije nikad bilo više.
Vjerovali smo da ta garnitura zna sve o ekologiji, a da rješenje problema smeća ima u malom prstu. Danas znamo da nisu znali ništa. No, pretpostavljamo ipak da su mnogo usput naučili. Na simboličkoj razini, prispodoba tog promašaja bilo je PR-ovsko zabadanje zastave na vrh jakuševačkog brda smeća, s čuvenom fotografijom kao da je osvajanje Iwo Jime, da bismo nakon osvajanja vlasti svjedočili kako se baš s tog mjesta osipa golema prijeteća lavina smeća. Naravno, obećanje o sanaciji Jakuševca nije ispunjeno. A kad će zapravo, ne zna se. Još je niz prepreka na putu i rokovi su više nego dvojbeni.
Naravno da Zagreb treba imati podzemne spremnike! Ali samo tamo gdje im je logično mjesto. Ne na povijesnim trgovima. Da, Zagreb možda nije nakrcan poviješću poput Splita ili Firence, no to ne znači da je nema i da ga imamo pravo omalovažavati! Sigurno nećete pristati na podzemne spremnike na Peristilu, zar ne? Isto tako su se građani Firence pobunili poput podzemnih spremnika na povijesnim trgovima, tako da su nacionalni konzervatori intervenirali te potpuno zaustavili i zabranili projekt
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