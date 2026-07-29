Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 202
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MEĐUGORJE
#DINAMO
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NEOBIČAN SLUČAJ U SLOVAČKOJ

Vidovnjak pronašao nestalog trogodišnjaka nakon 33 sata: 'Precizno nas je doveo ravno do Marija'

Trogodišnji Mário pronađen je živ i zdrav.
Foto: Policija Republike Slovačke
1/2
VL
Autor
Mateja Papić
29.07.2026.
u 20:32
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Dječak je prepješačio oko osam kilometara kroz polja, livade i šume, i to bos. Uz to, uspio je preživjeti hladnu noć gotovo bez odjeće, hrane i vode.

Troipolgodišnji dječak Mário iz slovačkog mjesta Huncovce pronađen je živ u šumi nakon 33 sata intenzivne potrage. U akciji su sudjelovali brojni policijski, vatrogasni i spasilački timovi te stotine volontera iz obližnjeg naselja. Spašavanje malog Márija imalo je nekoliko sretnih okolnosti. Dječak je prepješačio oko osam kilometara kroz polja, livade i šume, i to bos. Uz to, uspio je preživjeti hladnu noć gotovo bez odjeće, hrane i vode.

Kako prenosi "Nový Čas", ključnu je ulogu odigrao i vidovnjak. Slovak René, koji živi u Velikoj Britaniji i nastupa pod umjetničkim imenom Renko Star, telefonom je davao upute tragateljima. Njegove precizne smjernice pomagači su slijedili, a one su na kraju dovele do pronalaska Márija.

Adam iz Velikog Slavkova, jedan od pomagača, opisao je kako je René vodio grupu iz daljine: "Točno nam je rekao kojim putem moramo krenuti. Tek nakon otprilike dva sata koncentracije dao nam je detaljne upute, poput usamljenog bora, makadamskog puta, kolibe, rampe i na kraju grma u kojem ćemo pronaći Márija." Marek, koji je na kraju pronašao dijete, potvrdio je njegove riječi: "Mobitelom smo imali uključenu kameru i bili smo u stalnom kontaktu s Renéom. Precizno nas je doveo ravno do Márija."

Vidovnjak René je navodno uputio tragače na pravo mjesto.
Foto: Instagram/Renko Star

Mário je nestao u ponedjeljak ujutro dok se s ostalom djecom igrao u kukuruzištu. Djeca su se vratila bez njega, nakon čega je uslijedila opsežna potraga. Oko 450 stanovnika iz lokalnog naselja sudjelovalo je u potrazi. Dječakova majka, Anna Mária, ispričala je da je Márija posljednji put vidjela kada ju je zamolio za juhu. Ubrzo nakon toga iznenada je nestao. Ni nakon intenzivne potrage u početku nije bio pronađen, sve dok ga spasilački timovi naposljetku nisu otkrili uz pomoć vidovnjaka.

„Igrao se s dječacima i došao je k meni rekavši da želi juhu. Jeo je i izašao van. Za pet minuta pošla sam za njim i nestao je. Dječaci su sišli u naselje, ali ga nigdje nisam vidjela“, prisjeća se majka Annamária (21), koja ima četvero djece. Najmlađe ima 9 mjeseci, a najstarije 4 godine. Srećom, sada su joj sva djeca iznova na okupu.

FOTO Kuća unutar kuće stoji na Braču desetljećima: Tri brata htjela oteti dom seljaku Marku pa izgubila život u brodolomu
Trogodišnji Mário pronađen je živ i zdrav.
1/9
Ključne riječi
nestalo dijete izgubljeno dijete vidovnjak Renko Star

Komentara 1

Pogledaj Sve
NI
nitkoinista
21:29 29.07.2026.

nikada nisam vjerovao u te stvari dok "slucajno" niam pogledao istragu britanskih vidovnjaka gdje su SVE pogodili u slucaju ubijene djevojke. dokumentarac je sniman prije i nakon hvatanja ubojice. povremeno pricu potvrde i detektivi. nakon tog dokumentarca u glavi mi upitnik

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2026-07-18/PXL_110131_1185.jpg
Premium sadržaj
Video sadržaj
14
'ODVIKAVANJE OD OPOJNIH TVARI'

Odakle uopće potječe koncept 'iritiranih Bošnjaka'? Odgovor je jednostavan: od predsjednika SDA Bakira Izetbegovića

U kontekstu hrvatskih zahtjeva za izmjene izbornog zakona u skladu s odlukom Ustavnog suda BiH u predmetu ‘Ljubić’, Izetbegović je ocijenio da “upravo takvim diktatom iritiraju, umjesto da umire i odobrovolje bošnjačku stranu” (Bakir Izetbegović, 27. 1. 2020.). Štoviše, zaprijetio je novim izborom Željka Komšića, jer je njegov hrvatski sugovornik ‘iziritirao Bošnjake...’

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!