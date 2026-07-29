Vidovnjak pronašao nestalog trogodišnjaka nakon 33 sata: 'Precizno nas je doveo ravno do Marija'

Troipolgodišnji dječak Mário iz slovačkog mjesta Huncovce pronađen je živ u šumi nakon 33 sata intenzivne potrage. U akciji su sudjelovali brojni policijski, vatrogasni i spasilački timovi te stotine volontera iz obližnjeg naselja. Spašavanje malog Márija imalo je nekoliko sretnih okolnosti. Dječak je prepješačio oko osam kilometara kroz polja, livade i šume, i to bos. Uz to, uspio je preživjeti hladnu noć gotovo bez odjeće, hrane i vode.

Kako prenosi "Nový Čas", ključnu je ulogu odigrao i vidovnjak. Slovak René, koji živi u Velikoj Britaniji i nastupa pod umjetničkim imenom Renko Star, telefonom je davao upute tragateljima. Njegove precizne smjernice pomagači su slijedili, a one su na kraju dovele do pronalaska Márija.

Adam iz Velikog Slavkova, jedan od pomagača, opisao je kako je René vodio grupu iz daljine: "Točno nam je rekao kojim putem moramo krenuti. Tek nakon otprilike dva sata koncentracije dao nam je detaljne upute, poput usamljenog bora, makadamskog puta, kolibe, rampe i na kraju grma u kojem ćemo pronaći Márija." Marek, koji je na kraju pronašao dijete, potvrdio je njegove riječi: "Mobitelom smo imali uključenu kameru i bili smo u stalnom kontaktu s Renéom. Precizno nas je doveo ravno do Márija."

Foto: Instagram/Renko Star

Mário je nestao u ponedjeljak ujutro dok se s ostalom djecom igrao u kukuruzištu. Djeca su se vratila bez njega, nakon čega je uslijedila opsežna potraga. Oko 450 stanovnika iz lokalnog naselja sudjelovalo je u potrazi. Dječakova majka, Anna Mária, ispričala je da je Márija posljednji put vidjela kada ju je zamolio za juhu. Ubrzo nakon toga iznenada je nestao. Ni nakon intenzivne potrage u početku nije bio pronađen, sve dok ga spasilački timovi naposljetku nisu otkrili uz pomoć vidovnjaka.

„Igrao se s dječacima i došao je k meni rekavši da želi juhu. Jeo je i izašao van. Za pet minuta pošla sam za njim i nestao je. Dječaci su sišli u naselje, ali ga nigdje nisam vidjela“, prisjeća se majka Annamária (21), koja ima četvero djece. Najmlađe ima 9 mjeseci, a najstarije 4 godine. Srećom, sada su joj sva djeca iznova na okupu.