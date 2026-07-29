Iran napao američke baze, SAD uzvratio udarima po Iraku. Kina ulazi u rat iz sjene

Sjedinjene Američke Države objavile su da je Iran iznenada napao njihove baze na Bliskom istoku pa su one zajedno sa Saudijskom Arabijom odgovorile udarima po Iraku. Dok američki predsjednik Donald Trump pokušava pronaći prostor za pregovore i diplomatsko rješenje s Iranom, izraelski premijer Benjamin Netanyahu pojačava pritisak na njega tražeći tvrđi stav i nastavak snažnog pritiska na Teheran. Iran, s druge strane, uzvraća vojnim udarima, raketnim napadima i prijetnjama, dok Kina ulazi na stražnja vrata, sve aktivnije se uključuje u ovu krizu te koristi priliku za jačanje svojeg utjecaja u regiji i pružanje potpore svom strateškom partneru Iranu, uključujući i vojnu suradnju te opskrbu naoružanjem.
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Savršen pozdrav ljetu
Ma gle čuda sad je Iran napadač, još malo pa će te pisati da je Iran pobio sam one djevojčice u školi i veći dio iranskog vodstva.