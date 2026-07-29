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VIŠE RATOVA U JEDNOM SUKOBU

Iran napao američke baze, SAD uzvratio udarima po Iraku. Kina ulazi u rat iz sjene

Autor
Hassan Haidar Diab
29.07.2026.
u 20:38
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Kineski interes nije romantično savezništvo s Iranom, već strateški cilj: osigurati stabilan dotok energenata, smanjiti američki utjecaj i prisiliti Washington na raspoređivanje snaga na više kriznih područja

Sjedinjene Američke Države objavile su da je Iran iznenada napao njihove baze na Bliskom istoku pa su one zajedno sa Saudijskom Arabijom odgovorile udarima po Iraku. Dok američki predsjednik Donald Trump pokušava pronaći prostor za pregovore i diplomatsko rješenje s Iranom, izraelski premijer Benjamin Netanyahu pojačava pritisak na njega tražeći tvrđi stav i nastavak snažnog pritiska na Teheran. Iran, s druge strane, uzvraća vojnim udarima, raketnim napadima i prijetnjama, dok Kina ulazi na stražnja vrata, sve aktivnije se uključuje u ovu krizu te koristi priliku za jačanje svojeg utjecaja u regiji i pružanje potpore svom strateškom partneru Iranu, uključujući i vojnu suradnju te opskrbu naoružanjem.

Ključne riječi
Kina Saudijska Arabija Izrael Hormuški tjesnac Trump rat Iran

Komentara 14

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BI
billynik
21:33 29.07.2026.

Ma gle čuda sad je Iran napadač, još malo pa će te pisati da je Iran pobio sam one djevojčice u školi i veći dio iranskog vodstva.

Avatar VargaiBoric
VargaiBoric
22:12 29.07.2026.

Noćas će i Ukrajinci dobit po piksi... Što bi se moglo koristiti večeras: - Do 50 krstarećih raketa H-101 (definitivno) - Do 35 balističkih raketa Iskander-M/S-400 (definitivno) - Do 8 hipersoničnih krstarećih raketa Zircon (vrlo vjerojatno) - Do 16 krstarećihih raketa Kalibr (vjerojatno) - Više krstarećih raketa H-59/69 (vjerojatno) - Više hipersoničnih aerobalističkih raketa Kinžal (manje vjerojatno, ali i dalje moguće) - 400-800 dronova Geran-2/3/3/5 i mlaznih dronova Banderol Najveća prijetnja je gradu Kijevu i Kijevskoj regiji. Odeska regija bi također mogla biti napadnuta (odvojeno) kao i obično. Postoji i prijetnja središnjim regijama Ukrajine (Kirovogradska, Poltavska regija), kao i Žitomirskoj i Viničkoj regiji, iako bi to moglo biti povezano s potencijalnim napadima dronova Geran. Mete napada bit će obrambena industrija, željeznička infrastruktura, energetska infrastruktura i zračne baze. Na njih će se gađati kombinacijom projektila i dronova.

Avatar Igre_gladi
Igre_gladi
20:41 29.07.2026.

Izrael je zakuhao i onda se povukao istovremeno tražeći od pihglu Amera da pojačaju svoje napade.

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