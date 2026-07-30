FOTO Gradio je bunkere za Sadama Huseina, nizao afere, a javnost šokirao objavom na televiziji: 'Moja ljubavnica je trudna'
Željko Kerum, splitski poduzetnik i bivši gradonačelnik, uhićen je u srijedu u Veloj Luci. Rođen je 25. rujna 1960. u Splitu, a djetinjstvo je proveo u Ogorju, selu podno Svilaje. Otac Josip, bravar po struci radio je u inozemstvu, od Šri Lanke do Njemačke, kako bi prehranio suprugu Katu i petero djece, dok je majka vodila brigu o poljoprivredi i stoci. Od 1974. godine Željko Kerum živi u Splitu gdje ide u srednju tehničku školu. Stekao je zvanje strojarskog tehničara.
Početkom osamdesetih upravljao je bagerom u splitskoj tvrtki Melioracija, a posao ga je odveo i u Irak, gdje je, kako je kasnije volio isticati, gradio bunkere za Sadama Huseina. Bio je to period stjecanja iskustva, ali i shvaćanja da se veliki novac ne zarađuje radom za drugoga. Krajem osamdesetih vratio se na splitsku Rivu, gdje je neko vrijeme prodavao ribu. Upravo ondje upoznao je i svoju prvu suprugu Ankicu Lalin, tada mladu pripravnicu na sudu. Vjenčali su se 1989. godine, a u prizemlju obiteljske kuće na splitskim Brdima, Kerum otvara svoju prvu trgovinu
Bio je to početak poslovnog carstva. U samo nekoliko godina otvorio je još pet dućana, a pravi uzlet započeo je 1996. otvaranjem prvog velikog supermarketa u Lori. Njegov poslovni instinkt bio je nepogrešiv; osjetio je priliku i u ostacima propalog socijalističkog giganta Jugoplastike, koje je kupio 2003. godine. Na mjestu srušene tvornice niknuo je 2007. trgovački centar Joker, nazvan po sinu Jošku, tada najveći u Dalmaciji i kruna njegova poslovnog uspjeha
Na vrhuncu moći, Željko Kerum je u svojim tvrtkama zapošljavao više od 1000 ljudi, a imovina mu se procjenjivala na 200 milijuna eura. Postao je sinonim za bogatstvo, a njegov ekstravagantni stil života, koji je uključivao luksuzne jahte i famozni Maybach parkiran usred trgovine, fascinirao je javnost. Uz njega je cijelo vrijeme bila sestra Nevenka Bečić, koja je vodila ključne financijske poslove. No, poslovni uspjeh nije mu bio dovoljan.
Kao nezavisni kandidat 2009., s populističkom retorikom "narodnog čovika" i napadima na "kokošare" iz Liste Veloga Mista, na lokalnim izborima pomeo je konkurenciju i u drugom krugu pobijedio SDP-ovog Ranka Ostojića, postavši gradonačelnik Splita. Njegova pobjeda bila je politički potres koji je označio početak jedne od najbizarnijih epizoda u povijesti grada. Sestra Nevenka postala je predsjednica Gradskog vijeća, a ubrzo je osnovana i Hrvatska građanska stranka (HGS), čime je obitelj Kerum u potpunosti preuzela kontrolu nad gradom.
Mnogi su ga optuživali da miješa javno i privatno, da Split tretira kao vlastitu imovinu te da se gradski projekti često poklapaju s njegovim poslovnim interesima. Ironično, dok je njegov politički utjecaj rastao, poslovno carstvo počelo se urušavati. Globalna kriza teško je pogodila njegov nekretninski portfelj, a banke više nisu bile susretljive. Projekt obnove kultnog hotela Marjan, koji je preplatio i navodno kupio "u kešu", postao je financijski uteg koji ga je povukao na dno. Dugovi su se gomilali, tvrtke su odlazile u blokadu, a stotine dobavljača ostale su bez svog novca.
Unatoč službenom stečaju tvrtke Kerum d.o.o. krajem 2018. godine i dugovima koji su se, prema nekim procjenama, mjerili u stotinama milijuna eura, Željko Kerum nikada nije prestao živjeti na visokoj nozi. Nastavio je voziti skupe automobile i uživati u luksuznoj vili na Mejama.
Istodobno, njegov privatni život bio je jednako buran. U listopadu 2009., u televizijskoj emisiji uživo, šokirao je javnost priznanjem da se nakon 19 godina braka razvodi od supruge Ankice jer je pet godina bio u tajnoj vezi s 24 godine mlađom Fani Horvat, koja je u tom trenutku čekala njihovo dijete. S Fani, s kojom se vjenčao 2013. u Rimu, dobio je još dvoje djece, uz dvoje koje ima iz prvog braka.
Nakon gubitka gradonačelničke pozicije 2013. godine, Kerum nije nestao s političke scene. Njegov HGS postao je ključan koalicijski partner HDZ-u, kako na gradskoj, tako i na županijskoj razini, osiguravajući mu kontinuirani utjecaj i mogućnost trgovine. Iako je dva puta neuspješno pokušao ponovno postati gradonačelnik, njegova politička moć ostala je nesrazmjerna stvarnoj podršci birača.