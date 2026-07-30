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PORUKA INFANTINU

Sve države Uefe će bojkotirati Svjetsko prvenstvo ako Fifa ne odustane od svoje ideje

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump holds red card as he meets with FIFA President Infantino in the Oval Office of the White House in Washington
Foto: LEAH MILLIS/REUTERS
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
30.07.2026.
u 17:22
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Uefa je ranije upozorila predsjednika Fife Giannija Infantina da bi mogla bojkotirati sva natjecanja pod okriljem svjetske krovne organizacije ako ustraje na toj ideji. Odluka je donesena na hitnom sastanku održanom danas.

Svih 55 članica Uefe podržalo je mogućnost bojkota Svjetskog prvenstva ako Fifa nastavi s planom prodaje udjela u najvećem nogometnom natjecanju privatnim investitorima.

Uefa je ranije upozorila predsjednika Fife Giannija Infantina da bi mogla bojkotirati sva natjecanja pod okriljem svjetske krovne organizacije ako ustraje na toj ideji. Odluka je donesena na hitnom sastanku održanom danas.

Sastanak je sazvan nakon što je Infantino predstavio projekt nazvan "Fifa Forward Enterprise" (FFE). Riječ je o inicijativi koja bi omogućila prodaju udjela u natjecanjima poput Svjetskog prvenstva i Svjetskog klupskog prvenstva, što je izazvalo snažno protivljenje dijela nogometnih organizacija.

Među najglasnijim protivnicima plana odmah su se našli Engleski nogometni savez (FA), UEFA i CONCACAF. Dodatne kontroverze izazvala je Infantinova najava da bi, u slučaju osvajanja novog mandata na čelu Fife, želio postati povjerenik FFE-a.

Podsjećamo, Infantino  razmatra jedan od najradikalnijih poteza u povijesti nogometa: prodaju manjinskog udjela u komercijalnom poslovanju Svjetskog prvenstva privatnim investitorima. Fifa želi osnovati novu tvrtku čija bi vrijednost mogla dosegnuti oko 17,5 milijardi eura, a projekt bi Infantinu mogao donijeti i osobnu financijsku korist.

Prema planu, nova bi kompanija upravljala svim Fifinim natjecanjima, uključujući Svjetsko prvenstvo i Svjetsko klupsko prvenstvo. Svih 211 članica Fife dobilo bi vlasnički udio koji bi mogle zadržati ili prodati, dok bi se dio novca usmjerio prema nacionalnim savezima. Fifa bi zadržala većinu vlasništva, a privatni investitori kupili bi između 20 i 30 posto udjela.

 
Ključne riječi
UEFA FIFA Gianni Infantino

Komentara 3

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KU
Kujttim
18:24 30.07.2026.

UEFA-i stvarno nije potrebana Afrika. Pogledajte reprezentacije Francuske i Engleske. Imamo mi svoju Afriku u Europi, a biti će je sve više i više. Jedino zemlje bivšeg istočnog bloka i zemlje bivše Jugoslavije, nemaju tamnopute igrače. Svi ostali imaju. Francuska, Engleska, Nizozemska, Njemačka, Portugal, Švedska, Švicarska, Italija, Danska,...u svim tim reprezentacijama biti će sve više i više tamnoputih igrača. Jedino bi trebalo pridobiti Argentinu, Brazil, Kolumbiju, Urugvaj, Paragvaj, a Afrika neka igra s Azijom. Burkina Faso - Kambodža, a mi ćemo gledati Nizozemska - Brazil.

KU
Kujttim
18:14 30.07.2026.

Infantinu se dobro ne piše. Neće biti siguran u EU. Moglo bi mu se dogoditi da dođe u Njemačku i završi u zatvoru. Nebitno zbog čega, naći će mu već nešto. a onda mu ni trump ne mođe pomoći.

NO
Normalniživot
18:13 30.07.2026.

Što se mene tiče, jedino UEFA i vrijedi, uopće ne bismo trebali igrati s reprezentacijama s drugih kontinenata, jer ta duga putovanja pridonose globalnom zatopljenju. Eventualno da prvaci svojih kontinenata zaigraju između sebe za svjetskog prvaka i to je to.

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