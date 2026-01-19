Osijek dočekuje vodeći Dinamo, Kohorta poziva na opću mobilizaciju: 'Idemo svi, svaki kvart i ulica...'

Ovog vikenda se nakon zimske stanke vraća omiljeni nam HNL. Prvu utakmicu sutra na Aldo Drosini igraju Istra 1961 i Rijeka koji će završiti svoju utakmicu 17. kola koja je prekinuta zbog guste magle. Onaj "pravi" početak nastavka zakazan je za petak kada će se se u 18 sati u Varaždinu sastati istoimeni domaćin i Gorica.

Derbi 19. kola odigrat će se u nedjelju na osječkoj Opus Areni gdje će domaći Osijek dočekati vodeći Dinamo. Bit će to susret prve i posljednje momčadi prvenstvene ljestvice, a momčad Željka Sopića se ozbiljno pojačala uoči nastavka sezone s čak šest novih igrača i cilj im je ubrzo pobjeći sa začelja ljestvice. U tome im pomoći planiraju i njihvovi navijači pa se tako Kohorta oglasila porukom koja poziva cijeli grad na stadion:

- Nakon duge i dosadne pauze koju smo proveli na začelju prvenstvene tablice, u nedjelju nastavljamo prvenstvo. Odmah idemo jako, odmah ide derbi, na terenu će istrčati neki novi momci, neki drugačiji i jači Osijek! Naša obaveza je napuniti tribine do kraja, grmjeti od prve minute i napraviti dobro izdanje. Idemo svi, svaki kvart i ulica u nedjelju dišu za Osijek!

Danas je započela prodaja ulaznica i pozivamo sve da što prije osiguraju svoju, a ne u zadnji tren! Molimo sve da u nedjelju na tribinu uđu što prije i da se ne zadržava na šankovima ispod tribine već da se odmah uđe na tribinu kako bi što bolje organizirali kop! Do 17:15 svi trebaju biti na tribini, svi sa šalom oko vrata i spremnih glasnica. ŠAL JE OBAVEZAN! - napisali su.