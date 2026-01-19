Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 87
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VRAĆA SE HNL

Osijek dočekuje vodeći Dinamo, Kohorta poziva na opću mobilizaciju: 'Idemo svi, svaki kvart i ulica...'

Dinamo i Osijek sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a
Goran Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
19.01.2026.
u 11:25

Bit će to susret prve i posljednje momčadi prvenstvene ljestvice, a momčad Željka Sopića se ozbiljno pojačala uoči nastavka sezone s čak šest novih igrača

Ovog vikenda se nakon zimske stanke vraća omiljeni nam HNL. Prvu utakmicu sutra na Aldo Drosini igraju Istra 1961 i Rijeka koji će završiti svoju utakmicu 17. kola koja je prekinuta zbog guste magle. Onaj "pravi" početak nastavka zakazan je za petak kada će se se u 18 sati u Varaždinu sastati istoimeni domaćin i Gorica.

Derbi 19. kola odigrat će se u nedjelju na osječkoj Opus Areni gdje će domaći Osijek dočekati vodeći Dinamo. Bit će to susret prve i posljednje momčadi prvenstvene ljestvice, a momčad Željka Sopića se ozbiljno pojačala uoči nastavka sezone s čak šest novih igrača i cilj im je ubrzo pobjeći sa začelja ljestvice. U tome im pomoći planiraju i njihvovi navijači pa se tako Kohorta oglasila porukom koja poziva cijeli grad na stadion:

Pročitajte što Talijani pišu o igri Luke Modrića nakon još jedne velike pobjede Milana

- Nakon duge i dosadne pauze koju smo proveli na začelju prvenstvene tablice, u nedjelju nastavljamo prvenstvo. Odmah idemo jako, odmah ide derbi, na terenu će istrčati neki novi momci, neki drugačiji i jači Osijek! Naša obaveza je napuniti tribine do kraja, grmjeti od prve minute i napraviti dobro izdanje. Idemo svi, svaki kvart i ulica u nedjelju dišu za Osijek! 

Danas je započela prodaja ulaznica i pozivamo sve da što prije osiguraju svoju, a ne u zadnji tren! Molimo sve da u nedjelju na tribinu uđu što prije i da se ne zadržava na šankovima ispod tribine već da se odmah uđe na tribinu kako bi što bolje organizirali kop! Do 17:15 svi trebaju biti na tribini, svi sa šalom oko vrata i spremnih glasnica. ŠAL JE OBAVEZAN! - napisali su.
Ključne riječi
kohorta Dinamo NK Osijek HNL

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!