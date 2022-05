Inter osvojio Kup zbog čudesnog Ivana Perišića! Zabio je dva gola u produžetku

Hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Perišić s dva je gola u produžetku osigurao Interu osvajanje naslova pobjednika Talijanskog kupa, Inter je u finalu igranom u Rimu svladao Juventus s 4:2 (1:0, 2:2).

Perišić je prvo u 99. minuti realizirao kazneni udarac kojim je doveo svoju momčad u vodstvo od 3:2, da bi u 102. minuti sjajnim udarcem s ruba kaznenog prostora još jednom svladao Perina i postavio konačni rezultat.

Dva talijanska velikana odigrala su spektakularnu utakmicu na Olimpijskom stadionu u Rimu, a vatromet je započeo već u 7. minuti kada je Barella preciznim udarcem sa 16 metara koji je bio nedohvatljiv za vratara Juventusa.

Torinski je sastav do preokreta stigao početkom nastavka kada je za samo dvije minute postigao dva gola. Prvo je Alex Sandro u 50. minuti prizemnim udarcem sa 16 metara svladao Handanoviča, da bi samo dvije minute potom Vlahović sam izbio pred suparničkog čuvara mreže, Handanovič je uspio obraniti prvi udarac srpskog napadača, ali lopta se odbila ponovno na nogu Vlahovića koji je iz popravnog bio uspješan.

Foto: Marco Iacobucci / ipa-agency.net ROME, Italy - 11.05.2022: BARELLA (INTER) score the goal (0-1) and celebrates during the football match Italy Cup Final 2022 Trophy between FC JUVENTUS TURIN VS FC INTERNAZIONALE MILAN at Olympic stadium in Rome. Photo: Marco Iacobucci / ipa-agency.net/IPA

Poravnanje na 2:2 uslijedilo je u 80. minuti kada je Calhanoglu iz kaznenog udarca kojega je skrivio Bonucci prekršajem na Lautaru zakucao loptu pod samu gredu pa se otišlo u dodatnih pola sata.

Juventusov "tragičar" u produžetku ispao je De Ligt koji je bespotrebno u svom kaznenog prostoru srušio sunarodnaka De Vrija, a kako je u međuvremenu Calhanoglu izašao iz igre odgovornost je preuzeo Perišić te poslao Perina u jednu, aloptu u drugu stranu.

Vrhunski je bio Perišićev potez u 102. minuti, on je prvo desnom nogom primirio dodavanje DiMarca, a onda ljevicom iz poluvoleja s ruba kazenog prostora pogodio suprotni gornji kut nemoćnog Perina.

Perišić je kao i Marcelo Brozović odigrao svih 120 minuta za Inter kojemu je ovo osmi naslov pobjednika Talijanskog kupa, a prvi nakon 2011. godine. Juventus je ostao na 14 naslova, a posljednjeg je osvojio lani.

Zanimljivo, ovo je bio tek treći dvoboj Intera i Juventusa u finalu Kupa, a oba prethodna je dobio Juventus, 1959. i 1965. godine.

>>> Ivan Perišić igra u životnoj formi