Čudesni tinejdžer pobijedio u Japanu i preuzeo vodstvo u poretku Formule 1

Nevjerojatni Kimi Antonelli, tinejdžerska senzacija za upravljačem Mercedesa, pobjednik je Velike nagrade Japana. Mladi Talijan odvozio je besprijekornu utrku na legendarnoj stazi Suzuka i tako nakon samo tri utrke u novoj sezoni preuzeo vodstvo u ukupnom poretku Svjetskog prvenstva Formule 1. Nakon što je u subotnjim kvalifikacijama osvojio "pole position", Antonelli je u nedjelju potvrdio svoju dominaciju i s prednošću od gotovo 14 sekundi prošao ciljem, ostavivši konkurenciju daleko iza sebe. Iako je sigurnosni automobil u jednom trenutku zakomplicirao situaciju na stazi, za 19-godišnjaka je izašao u savršenom trenutku, omogućivši mu da učvrsti svoju poziciju i mirno privede utrku kraju.

Dok je Antonelli jurio prema pobjedi, iza njegovih leđa odvijala se prava drama. Borba za preostala mjesta na postolju bila je neizvjesna do samoga kraja, a u glavnim ulogama bili su njegov momčadski kolega George Russell, Ferrarijev dvojac Charles Leclerc i Lewis Hamilton te McLarenov Lando Norris. Russell i Leclerc vodili su žestoku borbu, izmjenjujući se u napadima. U jednom je trenutku Russell uspio proći Leclerca, no Monegašanin mu je uzvratio sjajnim potezom. Ipak, Britanac je u završnici pronašao dodatnu brzinu i osigurao drugo mjesto za dvostruku pobjedu Mercedesa.

Istovremeno, sedmerostruki svjetski prvak Lewis Hamilton, sada u bojama Ferrarija, vodio je vlastiti rat s aktualnim prvakom Landom Norrisom. Hamilton je vješto branio svoju poziciju od napada agresivnog vozača McLarena i na kraju uspio sačuvati treće mjesto, čime je Ferrarijevom timu donio važno postolje. Bila je to borba koja je gledatelje držala na rubu sjedala, a Hamilton je još jednom pokazao zašto ga se smatra jednim od najvećih vozača svih vremena, vješto se obranivši od mlađeg suparnika.

Pobjeda u Japanu potvrdila je da je Mercedes najbolje ušao u novu tehničku eru Formule 1. S radikalno promijenjenim pogonskim jedinicama i aktivnom aerodinamikom, njemačka momčad ponovno djeluje nezaustavljivo, a dvostruka pobjeda u Suzuki jasan je pokazatelj njihove snage. Za Kimija Antonellija, vozača koji je u Mercedesu zamijenio upravo Hamiltona, ovo je ispunjenje sna. Već u svojoj debitantskoj sezoni 2025. ostvario je tri postolja, a na istoj stazi u Japanu postao je najmlađi vozač koji je vodio utrku i postavio najbrži krug. Sada, u svojoj drugoj sezoni, stigao je do druge pobjede i preuzeo vodstvo u prvenstvu od Russella. Svijet Formule 1 dobio je novu zvijezdu, a karavana sada seli u Miami, gdje će Antonelli po prvi put u karijeri braniti vodeću poziciju.