KIMI ANTONELLI

Čudesni tinejdžer pobijedio u Japanu i preuzeo vodstvo u poretku Formule 1

REUTERS/Issei Kato
VL
Autor
vecernji.hr
29.03.2026.
u 08:53

Senzacionalni 19-godišnji Talijan u bolidu Mercedesa ostvario je dominantnu pobjedu na Velikoj nagradi Japana. Ovim trijumfom, drugim u karijeri, Kimi Antonelli je po prvi put zasjeo na čelo ukupnog poretka vozača, prestigavši momčadskog kolegu Georgea Russella

Nevjerojatni Kimi Antonelli, tinejdžerska senzacija za upravljačem Mercedesa, pobjednik je Velike nagrade Japana. Mladi Talijan odvozio je besprijekornu utrku na legendarnoj stazi Suzuka i tako nakon samo tri utrke u novoj sezoni preuzeo vodstvo u ukupnom poretku Svjetskog prvenstva Formule 1. Nakon što je u subotnjim kvalifikacijama osvojio "pole position", Antonelli je u nedjelju potvrdio svoju dominaciju i s prednošću od gotovo 14 sekundi prošao ciljem, ostavivši konkurenciju daleko iza sebe. Iako je sigurnosni automobil u jednom trenutku zakomplicirao situaciju na stazi, za 19-godišnjaka je izašao u savršenom trenutku, omogućivši mu da učvrsti svoju poziciju i mirno privede utrku kraju.

Dok je Antonelli jurio prema pobjedi, iza njegovih leđa odvijala se prava drama. Borba za preostala mjesta na postolju bila je neizvjesna do samoga kraja, a u glavnim ulogama bili su njegov momčadski kolega George Russell, Ferrarijev dvojac Charles Leclerc i Lewis Hamilton te McLarenov Lando Norris. Russell i Leclerc vodili su žestoku borbu, izmjenjujući se u napadima. U jednom je trenutku Russell uspio proći Leclerca, no Monegašanin mu je uzvratio sjajnim potezom. Ipak, Britanac je u završnici pronašao dodatnu brzinu i osigurao drugo mjesto za dvostruku pobjedu Mercedesa.

Istovremeno, sedmerostruki svjetski prvak Lewis Hamilton, sada u bojama Ferrarija, vodio je vlastiti rat s aktualnim prvakom Landom Norrisom. Hamilton je vješto branio svoju poziciju od napada agresivnog vozača McLarena i na kraju uspio sačuvati treće mjesto, čime je Ferrarijevom timu donio važno postolje. Bila je to borba koja je gledatelje držala na rubu sjedala, a Hamilton je još jednom pokazao zašto ga se smatra jednim od najvećih vozača svih vremena, vješto se obranivši od mlađeg suparnika.

Pobjeda u Japanu potvrdila je da je Mercedes najbolje ušao u novu tehničku eru Formule 1. S radikalno promijenjenim pogonskim jedinicama i aktivnom aerodinamikom, njemačka momčad ponovno djeluje nezaustavljivo, a dvostruka pobjeda u Suzuki jasan je pokazatelj njihove snage. Za Kimija Antonellija, vozača koji je u Mercedesu zamijenio upravo Hamiltona, ovo je ispunjenje sna. Već u svojoj debitantskoj sezoni 2025. ostvario je tri postolja, a na istoj stazi u Japanu postao je najmlađi vozač koji je vodio utrku i postavio najbrži krug. Sada, u svojoj drugoj sezoni, stigao je do druge pobjede i preuzeo vodstvo u prvenstvu od Russella. Svijet Formule 1 dobio je novu zvijezdu, a karavana sada seli u Miami, gdje će Antonelli po prvi put u karijeri braniti vodeću poziciju.
