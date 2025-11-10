Naši Portali
PRIJETI MU IZGON IZ REPREZENTACIJE

Influencerica uhvatila nogometaša s ljubavnicom, zvala policiju, snimka skandala obišla svijet

screenshot X
VL
Autor
vecernji.hr
10.11.2025.
u 19:35

Kamerunski nogometni reprezentativac Nicolas Moumi Ngamaleu našao se u središtu skandala samo nekoliko dana prije ključne utakmice. Njegova partnerica, ruska influencerica Nikki Seey, uhvatila ga je u preljubu u njihovu stanu u Moskvi, a cijela drama zabilježena je kamerom

Kamerunska nogometna zvijezda i krilni napadač moskovskog Dinama, Nicolas Moumi Ngamaleu (31), proživljava pravu noćnu moru nakon što ga je njegova partnerica, 25-godišnja ruska influencerica Nikki Seey, razotkrila u preljubu. Skandal je izbio u najgorem mogućem trenutku, neposredno prije ključne utakmice Kameruna protiv DR Konga. Prema izvještajima medija, Seey je dobila dojavu da je Ngamaleu doveo drugu ženu u njihov zajednički stan, što su potvrdile i sumnjive poruke koje je ranije otkrila.

Stigavši pred stan s prijateljicom, Ngamaleu joj je branio ulazak, tvrdeći da mu je u posjetu "stric iz Kameruna". Ne vjerujući njegovoj priči, influencerica je pozvala policiju koja je prisilno ušla u stan. Unutra su zatekli drugu ženu koja je skrivala lice i osramoćenog Ngamaleua, odjevenog samo u kratke hlače kamerunske reprezentacije. Cijela napeta situacija snimljena je i ubrzo je preplavila internet, prikazujući njegovu raspravu s osiguranjem i policijom.

Razočarana influencerica, koja je svoju vezu s nogometašem često prikazivala na društvenim mrežama, odmah je spakirala svoje stvari i napustila stan. Prema navodima afričkog sportskog novinara, od Ngamaleua je zatražila da se i on iseli, a cijeli je slučaj prijavila lokalnim vlastima koje su pokrenule istragu. Par je svoju vezu javno objavio u srpnju 2024. i mnogi su vjerovali da se bliže braku prije ovog skandala.

Ovaj incident ozbiljno prijeti narušiti ne samo njegov ugled, već i sportsku karijeru. Iako ga je izbornik Marc Brys uvrstio na popis za odlučujuću utakmicu, njegov status sada je pod velikim upitnikom i prijeti mu izgon iz momčadi. Kamerunski nogometni savez, koji se već suočava s unutarnjim problemima, dobio je još jednu neželjenu distrakciju. Ni Ngamaleu ni njegov klub, moskovski Dinamo, još se nisu službeno oglasili o incidentu.
influencerica video nogometaš

