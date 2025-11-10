Influencerica uhvatila nogometaša s ljubavnicom, zvala policiju, snimka skandala obišla svijet

Kamerunska nogometna zvijezda i krilni napadač moskovskog Dinama, Nicolas Moumi Ngamaleu (31), proživljava pravu noćnu moru nakon što ga je njegova partnerica, 25-godišnja ruska influencerica Nikki Seey, razotkrila u preljubu. Skandal je izbio u najgorem mogućem trenutku, neposredno prije ključne utakmice Kameruna protiv DR Konga. Prema izvještajima medija, Seey je dobila dojavu da je Ngamaleu doveo drugu ženu u njihov zajednički stan, što su potvrdile i sumnjive poruke koje je ranije otkrila.
Stigavši pred stan s prijateljicom, Ngamaleu joj je branio ulazak, tvrdeći da mu je u posjetu "stric iz Kameruna". Ne vjerujući njegovoj priči, influencerica je pozvala policiju koja je prisilno ušla u stan. Unutra su zatekli drugu ženu koja je skrivala lice i osramoćenog Ngamaleua, odjevenog samo u kratke hlače kamerunske reprezentacije. Cijela napeta situacija snimljena je i ubrzo je preplavila internet, prikazujući njegovu raspravu s osiguranjem i policijom.
Voici NGAMALEU sans caleçon qu’on porte comme le sac de macabo.😹🤣 pic.twitter.com/63NJi2WNe6— Henri byll🦉🇨🇲 (@Monkouop_henri) November 10, 2025
Razočarana influencerica, koja je svoju vezu s nogometašem često prikazivala na društvenim mrežama, odmah je spakirala svoje stvari i napustila stan. Prema navodima afričkog sportskog novinara, od Ngamaleua je zatražila da se i on iseli, a cijeli je slučaj prijavila lokalnim vlastima koje su pokrenule istragu. Par je svoju vezu javno objavio u srpnju 2024. i mnogi su vjerovali da se bliže braku prije ovog skandala.
Ovaj incident ozbiljno prijeti narušiti ne samo njegov ugled, već i sportsku karijeru. Iako ga je izbornik Marc Brys uvrstio na popis za odlučujuću utakmicu, njegov status sada je pod velikim upitnikom i prijeti mu izgon iz momčadi. Kamerunski nogometni savez, koji se već suočava s unutarnjim problemima, dobio je još jednu neželjenu distrakciju. Ni Ngamaleu ni njegov klub, moskovski Dinamo, još se nisu službeno oglasili o incidentu.
Nicolas Moumi Ngamaleu is going through a storm right now.— Micky Jnr (@MickyJnr__) November 10, 2025
Private chats between him and the alleged girlfriend have already leaked online, adding more pressure just days before he joins Cameroon’s squad for the CAF World Cup Qualifier playoffs in Rabat.
This is tough.
This is… pic.twitter.com/RDIFLlHC5U