Srbin se poklonio velikom Dinamu pred cijelom Europom: Njegove riječi će odzvanjati ovim prostorima

Maccabijev trener Žarko Lazetić rekao je da je njegova momčad dobro igrala, ali izgubila s 1-3 od Dinama jer je zagrebački sastav iskoristio svoje prilike. "Čestitam Dinamu na pobjedi. Izvanredno je kako je od šest udaraca na naša vrata zabio tri gola", izjavio je Lazetić na konferenciji za medije Bačkoj Topoli.

Maccabi iz Tel Aviva, koji domaće utakmice Europske lige igra u tom mjestu u Srbiji, u četvrtak navečer je poveo u 14. minuti golom Sayda Abu Farhija. Dinamo je u nastavku susreta preokrenuo rezultat golovima Matea Lisice u 16. i Dejana Ljubičića u 19. i 72. minuti.

"Kontrolirali smo igru, kreirali puno s obzirom na ovakvu utakmicu, ali nismo uspjeli zadržati vodstvo. Dinamo je pak iz odličnih udaraca preokrenuo rezultat", rekao je Lazetić.

Srpski trener smatra da njegovi igrači nisu bili dobri u obrani kada je Dinamo napadao, a niti u napadu nisu uspijevali pronaći prostor.

"Dinamo je veliki klub i sjajan protivnik", napomenuo je.

Očekivao je agresivniji Dinamo, s visokim presingom i napadima, pa ga je iznenadilo postavljanje Zagrepčana niže na sredini terena.

"Očekivao sam više Dinamove igre s loptom, a bili su uglavnom u tranziciji. Nisam vidio veliku kreativnost, ali Dinamo je fizički jaka momčad i opasna je iz tranzicije", zaključio je Lazetić kojem je to bila 66. utakmica na klupi izraelskog prvaka.

Abu Farhi, 19-godišnji napadač, zabio je svoj prvi gol u Europskoj ligi što je opisao kao "dobar osjećaj". "No volio bih da smo pobijedili", naglasio je.

Igrač koji je ljetos povučen iz podmlatka smatra da je Maccabi stvorio u drugom poluvremenu solidne prilike pa da je trebao tada postići gol koji bi možda sve promijenio.

"Da smo zabili, vjerujem da tu ne bismo stali, nego bismo možda onda postigli i treći i četvrti gol", izjavio je. No to se nije dogodilo pa Izraelci čekaju i dalje prvu pobjedu jer su u prošlom kolu remizirali 0-0 u Grčkoj kod PAOK-a. Dinamo je bio pobijedio s 3-1 Fenerbahče pa je sada prvi na ljestvici Europske lige.