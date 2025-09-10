Igor Štimac slavio u velikom derbiju, legenda vatrenih presretna: 'Ovo je bila velika pobjeda'

U velikom derbiju bosanskohercegovačkog nogometa, odigranom pod Bijelim Brijegom, Zrinjski je pod vodstvom Igora Štimca upisao veliku i potpuno zasluženu pobjedu protiv Sarajeva. Iako je gostujuća momčad u uvodnim minutama imala nešto veći posjed lopte i djelovala bolje na terenu, sve se promijenilo u desetoj minuti nakon velike pogreške obrane. Igrač Sarajeva Turda predao je loptu ravno u noge domaćim nogometašima, a kapetan Nemanja Bilbija sjajnom je asistencijom izbacio Marija Ćužea koji je sam izbio pred gostujućeg vratara Mušiju i mirno pogodio za 1:0 i erupciju oduševljenja na tribinama. Nakon ranog vodstva, ritam utakmice je pao i idućih dvadesetak minuta igralo se uglavnom na sredini terena, bez većih prilika s obje strane. Zrinjski je tek zaprijetio nakon kornera u 30. minuti, no udarac glavom otišao je pokraj gola.

Do kraja prvog poluvremena gosti iz Sarajeva preuzeli su inicijativu i stvorili nekoliko izglednih prilika za poravnanje, no vratar Zrinjskog Goran Karačić bio je nesavladiv. Prvo je u 36. minuti Ljajić sjajno prošao dvojicu domaćih igrača i pucao s ruba kaznenog prostora, ali Karačić je fantastičnom obranom sačuvao svoju mrežu. Samo nekoliko trenutaka kasnije, nakon udarca iz kuta, Jović se našao u dobroj situaciji, ali je glavom pucao preko gola. Najveću priliku za izjednačenje Sarajevo je propustilo u 43. minuti kada je, nakon brze kontre, Kyeremeh izašao sam pred Karačića, no vratar Zrinjskog je nogom zaustavio njegov udarac i još jednom spasio svoju momčad. Kazna za promašaje umalo je stigla u sudačkoj nadoknadi, kada je Ćuže nakon kornera glavom pucao tik uz vratnicu gostujućeg gola.

Početak drugog poluvremena ponovno je pripao domaćinima, koji su odlučno krenuli po drugi pogodak. Već u 49. minuti kapetan Bilbija našao se u sjajnoj prilici, no s otprilike sedam metara loše je zahvatio loptu i poslao je daleko od gola. Ipak, ono što nije uspio kao strijelac, Bilbija je nadoknadio kao asistent. U 54. minuti upisao je svoju drugu asistenciju na utakmici, fantastično uposlivši Mateja Šakotu koji je majstorski prebacio istrčalog vratara Mušiju za 2:0 i potvrdu pobjede Zrinjskog.

Nakon susreta, trener Zrinjskog Igor Štimac bio je iznimno zadovoljan. "Velika pobjeda u svakom slučaju. Mislim da su moji igrači odradili fenomenalan posao po svim zahtjevima koje sam stavio pred njih", izjavio je legendarni hrvatski reprezentativac. Posebno je istaknuo taktičku disciplinu svoje momčadi. "Limitirali smo kvalitetnu ekipu Sarajeva na vrlo malo prostora i nekakvih prilika, a to je pokazatelj da smo postigli jednu kompaktnost i čvrstinu. Pokazali smo da smo ubojiti kada imamo loptu u nogama", dodao je Štimac.

Hrvatski stručnjak nije štedio pohvale na račun napadačkog dijela svoje ekipe, naglasivši kako sada ima više opcija u ofenzivi. "Danas je bilo puno lijepih akcija, prezadovoljan sam brzinom igre, ali sada i realizacijom. Dobili smo u Šakoti i Ćužeu dva rasna strijelca uz Bilbiju, sada imamo širinu u tom segmentu. To nam nudi spokoj", poručio je Štimac, ali je odmah spustio loptu na zemlju i okrenuo se budućim izazovima. "Moramo nastaviti raditi i ovo brzo zaboraviti. Za par dana nam slijedi Posušje, još tri utakmice u ovom ciklusu u narednih osam do devet dana", zaključio je trener Zrinjskog, jasno dajući do znanja da nema vremena za slavlje. "Plemiće" već u nedjelju očekuje gostovanje kod Posušja, a potom i zaostala utakmica drugog kola protiv Sloge iz Doboja, u zgusnutom rasporedu koji će testirati snagu i dubinu momčadi iz Mostara.