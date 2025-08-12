Igor Štimac kuje velike planove: Dovodi legendu Hajduka, stiže mu i nadareni dinamovac

Igor Štimac mogao bi se uskoro ozbiljno pojačati, trener mostarskog Zrinjskog blizu je dovođenja tri kvalitetna igrača. Iz Dinama bi na posudbu trebao doći Fran Topić, krilni ili središnji napadač koji je i prošle sezone igrao u mostarskom klubu i pomogao mu u osvajanju naslova prvaka. Topić (21) je bio s Dinamom na pripremama, igrao je dobro, ali konkurencija u Maksimiru je prevelika da bi imao ozbiljniju minutažu i za njega je dobro da ode u klub u kojem će igrati i razvijati se s obzirom na svoje godine.

Nekadašnji kapetan Hajduka Mijo Caktaš (33) na pragu je Zrinjskog, raskinuo je ugovor s turskim Kocaelisporom i kao slobodni igrač treba stići pod okrilje Igora Štimca. Iskusni igrač koji je igrao, osim u Hajduku, u Rusiji, u Osijeku pa u Turskoj, sigurno bi bio važan adut Zrinjskog u borbi za naslov prvaka.

Desni bek Marko Vranjković (26) stigao je iz Lokomotive, za koju je odigrao 79 utakmica, u transferu bez odštete i mogao bi biti važna karika u momčadi Igora Štimca, koji u prvenstvu BiH još nije startao, već će to biti 17. kolovoza, kada dočekuju Široki Brijeg, a u četvrtak igraju uzvratni susretu kvalifikacija za Europsku ligu na Islandu s Breidablikom (prvi susret 1:1).