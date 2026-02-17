HNS se oglasio o slučaju Tomislava Svetine: 'Ako sud potvrdi optužnicu DORH-a...'

Nakon višemjesečnih istraga, Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu podignulo je optužnicu protiv Tomislava Svetine, predsjednika Zagrebačkog nogometnog saveza (ZNS) i donedavnog glavnog tajnika HNS-a. Tereti ga se za zlouporabu položaja i ovlasti jer je, prema navodima tužiteljstva, od ožujka 2024. do rujna 2025. poduzeo niz nezakonitih radnji kako bi si osigurao reizbor na čelno mjesto ZNS-a.

Ključ optužnice leži u sumnji da je samoinicijativno, bez prijedloga Izvršnog odbora, izmijenio odredbu Statuta saveza kojom je praktički onemogućio kandidature protukandidata. Potom je, tvrdi DORH, sazvao izvanrednu izbornu Skupštinu na kojoj je kao jedini kandidat ponovno izabran za predsjednika.

A sada su se oglasili iz Hrvatskog nogometnog saveza te se u priopćenju dotaknuli ove teme.

"Hrvatski nogometni savez primio je na znanje da je Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu podiglo optužnicu protiv djelatnika HNS-a, g. Tomislava Svetine, zbog kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 291. stavak 1. Kaznenog zakona.

Optužnica je podignuta u okviru njegovog djelovanja u Zagrebačkom nogometnom savezu (ZNS), gdje je izabran od strane Skupštine te organizacije te o njegovom statusu i eventualnim odlukama vezanima za funkciju predsjednika ZNS-a odlučuju nadležna tijela ZNS-a u okviru vlastitih statutarnih procedura.

Hrvatski nogometni savez nema uvid u cjelovitu dokumentaciju izvan javno dostupnih informacija, ali će pozorno pratiti tijek ovog postupka te će, u slučaju potvrde ove optužnice od strane nadležnog suda, donijeti odgovarajuće odluke, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost, štiteći pritom ugled i integritet HNS-a", stoji u priopćenju.