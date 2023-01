Ibrahimović se vratio treninzima Milana: 'Bojim se da će biti teret ekipi'

Ako za Modrića kažu da je nevjerojatno da kao 37-godišnjak igra na nevjerojatnoj razini, što reći za Zlatana Ibrahimovića, koji je četiri godine stariji? Popularni Ibrakadabra, naime, vratio se jučer treninzima u Milanellu, sportskom centru aktualnog talijanskog prvaka. Zbog operacije koljena, izvan pogona je od svibnja prošle godine, a njegov se povratak očekuje u veljači.

Naime, Zlatan se nada da će se u potpunosti spreman biti uoči dvostrukoj okršaja Milana protiv Tottenhama u osmini finala Lige prvaka. Rossoneri će Spurse prvo 14. veljače dočekati na svom San Siru, da bi dva tjedna kasnije otputovali na gostovanje u London.

Njegovo stavljanje na raspolaganje treneru Stefanu Pioliju pomoći će drugim napadačima momčadi, ponajviše također prekaljenom Olivieru Giroudu (36). I naš Ante Rebić igrao je u špici u pojedinim susretima u tekućoj sezoni - izdvojimo otvaranje prvenstva protiv Udinesea (4:2), kada je postigao dva pogotka, kao i pobjedu nad Empolijem (3:1) uz gol i asistenciju.

Foto: Francesco Scaccianoce / ipa-agency.net Zlatan Ibrahimovic (AC Milan) looks on during US Sassuolo vs AC Milan, italian soccer Serie A match in Reggio Emilia, Italy, May 22 2022 Photo: Francesco Scaccianoce / ipa-agen/IPA

Međutim, ne gledaju svi pozitivno na Ibru kao povratnika u kadar Milana.

- Bojim se da će biti teret. Predugo nije bio u konkurenciji. Ne volim vidjeti legende kao sjene onoga što su bili. Nakon dugotrajne ozljede u Manchester Unitedu trebalo mu je dosta mjeseci da ponovno postane spreman, pa je otišao u MLS - napisao je jedan korisnik na Redditu.

Dio navijača složio se s njim, ali većina je ipak na Ibrahimovićevoj strani.

- Zlatan je, koliko znamo, tip koji sigurno ima ego, ali ima samosvijest da zna gdje se nalazi u ovoj fazi svoje karijere - odgovorio mu je drugi.