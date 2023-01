Neuništivi Ibrahimović (40) u odličnoj formi najavio senzaciju, Šveđani poludjeli od oduševljenja

Nogometna legenda Zlatan Ibrahimović ne posustaje ni u 41. godini. Impozatna karijera švedskog igrača s bh korijenima se nastavlja. Ibrahimović se potpuno oporavio od ozljede koljena i vratio se treninzima te je izgledno da će u dobi kada se većina njegovih vršnjaka već umirovila zaigrati u Serie A u redovima Milana.

Zadnji put zaigrao je u svibnju prošle godine nakon čega je Ibrahimović ozlijedio koljeno, operirao ga pa proteklih nekoliko mjeseci proveo na rehabilitaciji.

Foto: Mimmo Carriero / ipa-agency.net Milan, 09-09-2022 Zlatan Ibrahimovic after shopping goes to lunch with two of his friends in a famous restaurant in the center. Here he is at the exit of the "Salumaio di Montenapoleone" take a walk back home. Note the brace that leads to the left knee, a crusader injury that forced him to have the operation at the end of June, which will keep him away from the football fields until January / February 2023- EXCLUSIVE SERVICE Photo: Mimmo Carriero / ipa-agency.net/IPA

Njegov povratak dobra je vijest i za švedsku reprezentaciju za koju je zaigrao zadnji put u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

“Nedavno smo se čuli. Imamo dobre odnose. Ako se oporavi od ozljede i bude se osjećao dobro, bit će nam vrlo zanimljiva opcija. Godine nisu bitne i ne brinem se za formu. Puno daje i u svlačionici i na terenu. Fantastično je kako može utjecati na mlade igrače”, rekao je švedski izbornik Janne Andersson.

Foto: Cinzia Camela / ipa-agency.net Ismael Bennacer, Pierre Kalulu, Franck Kessie and Zlatan Ibrahimovic (with Paul Smith underwear) of AC Milan celebrate during the Serie A Victory Parade on May 23, 2022 in Milan, Italy. ©Photo: Cinzia Camela. Photo: Cinzia Camela / ipa-agency.net/IPA

Šveđani u kvalifikacije za Euro kreću 24. i 27. ožujka kada će se prvo sastati s Belgijom, a zatim i s Azerbajdžanom. Protivnici u grupi su im još Austrija i Estonija.