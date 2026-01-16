HTV je uspio! Nema preklapanja rukometa i vaterpola, čeka nas tjedan velikih uzbuđenja

Postojala je velika mogućnost da ove subote, ali i idućeg ponedjeljka odnosno srijede u popodnevnim ili večernjim satima sportski zaljubljenici budu morali pojačano koristiti daljinski upravljač. No za to, srećom, neće imati potrebe. Hrvatska televizija, vjerujemo i uz pomoć Hrvatskog vaterpolo saveza, uspjela je u Beogradu, na poprištu Europskog prvenstva u vaterpolu ispregovarati povoljne termine za TV-gledateljstvo što se tiče drugog kruga na spomenutoj kontinentalnoj smotri u srpskom glavnom gradu.

Kao što znamo, ista tri dana, dakle u subotu, ponedjeljak i srijedu, svoja prva tri nastupa u Švedskoj imaju hrvatski rukometaši koji kreću u svoje Europsko prvenstvo. Termini njihovih prvih nastupa već su otprije poznati. U subotu igraju protiv Gruzije od 18 sati, kao i u ponedjeljak protiv Nizozemske, dok ih u srijedu od 20.30 čeka derbi s domaćinom Švedskom.

Termini vaterpola i rukometa neće se preklapati. Hrvatski vaterpolisti nakon poraza od Grčke u zadnjem kolu uvodne skupine novu otvaraju obračunom protiv Rumunjske u subotu od 20.30 sati. U ponedjeljak u istom terminu igraju protiv Turske, a vjerojatno ključnu utakmicu za plasman u polufinale igrat će protiv Italije, u srijedu od 18 sati.

Ako uspoređujemo termine koji su prvotno isplanirani za momčad B2, dakle drugoplasiranu ekipu iz skupine B, HTV je morao dogovoriti promjenu dva od tri termina. Na ruku je našima išlo i to što rukometne reprezentacije Italije i Rumunjske svoje utakmice igraju na "parne" dane, dakle 16., 18. i 20. siječnja tako da se nikako ne mogu poklopiti s vaterpolom. Sve u svemu, moći ćemo uživati u sportskim poslasticama iz Beograda, odnosno Malmöa.

Problem bi se mogao pojaviti 23. siječnja, za kada je zakazano polufinale vaterpolskog Eura, a istoga dana počinje nadmetanje u drugom krugu za rukometaše. Polufinala vaterpola na rasporedu su od 17 i 20.30 sati, a u rukometu je sve tek podložno dogovoru.

Raspored



17.1 (18h) Rukomet: Hrvatska - Gruzija

17.1 (20.30h) Vaterpolo: Hrvatska - Rumunjska



19.1. (18h): Rukomet: Hrvatska - Nizozemska

19.1 (20.30h) Vaterpolo: Hrvatska - Turska



21.1 (18h) Vaterpolo: Hrvatska - Italija

21.1 (20.30h) Rukomet: Hrvatska - Švedska