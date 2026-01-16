Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 33
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
UDOBNO SE SMJESTITE

HTV je uspio! Nema preklapanja rukometa i vaterpola, čeka nas tjedan velikih uzbuđenja

pixsell
Autor
Patrik Mršnik
16.01.2026.
u 08:34

Termini vaterpola i rukometa neće se preklapati. Hrvatski vaterpolisti nakon poraza od Grčke u zadnjem kolu uvodne skupine novu otvaraju obračunom protiv Rumunjske u subotu od 20.30 sati. Rukometaši istoga dana od 18 sati otvaraju EP protiv Gruzije

Postojala je velika mogućnost da ove subote, ali i idućeg ponedjeljka odnosno srijede u popodnevnim ili večernjim satima sportski zaljubljenici budu morali pojačano koristiti daljinski upravljač. No za to, srećom, neće imati potrebe. Hrvatska televizija, vjerujemo i uz pomoć Hrvatskog vaterpolo saveza, uspjela je u Beogradu, na poprištu Europskog prvenstva u vaterpolu ispregovarati povoljne termine za TV-gledateljstvo što se tiče drugog kruga na spomenutoj kontinentalnoj smotri u srpskom glavnom gradu.

Kao što znamo, ista tri dana, dakle u subotu, ponedjeljak i srijedu, svoja prva tri nastupa u Švedskoj imaju hrvatski rukometaši koji kreću u svoje Europsko prvenstvo. Termini njihovih prvih nastupa već su otprije poznati. U subotu igraju protiv Gruzije od 18 sati, kao i u ponedjeljak protiv Nizozemske, dok ih u srijedu od 20.30 čeka derbi s domaćinom Švedskom.

Termini vaterpola i rukometa neće se preklapati. Hrvatski vaterpolisti nakon poraza od Grčke u zadnjem kolu uvodne skupine novu otvaraju obračunom protiv Rumunjske u subotu od 20.30 sati. U ponedjeljak u istom terminu igraju protiv Turske, a vjerojatno ključnu utakmicu za plasman u polufinale igrat će protiv Italije, u srijedu od 18 sati.

Ako uspoređujemo termine koji su prvotno isplanirani za momčad B2, dakle drugoplasiranu ekipu iz skupine B, HTV je morao dogovoriti promjenu dva od tri termina. Na ruku je našima išlo i to što rukometne reprezentacije Italije i Rumunjske svoje utakmice igraju na "parne" dane, dakle 16., 18. i 20. siječnja tako da se nikako ne mogu poklopiti s vaterpolom. Sve u svemu, moći ćemo uživati u sportskim poslasticama iz Beograda, odnosno Malmöa.

Problem bi se mogao pojaviti 23. siječnja, za kada je zakazano polufinale vaterpolskog Eura, a istoga dana počinje nadmetanje u drugom krugu za rukometaše. Polufinala vaterpola na rasporedu su od 17 i 20.30 sati, a u rukometu je sve tek podložno dogovoru.

Raspored

17.1 (18h) Rukomet: Hrvatska - Gruzija
17.1 (20.30h) Vaterpolo: Hrvatska - Rumunjska

19.1. (18h): Rukomet: Hrvatska - Nizozemska
19.1 (20.30h) Vaterpolo: Hrvatska - Turska

21.1 (18h) Vaterpolo: Hrvatska - Italija
21.1 (20.30h) Rukomet: Hrvatska - Švedska
Ključne riječi
EP vaterpolo 2026. EP rukomet 2026.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

NFL 2026: STEELERS VS TEXANS
Video sadržaj
MIKE TOMLIN

Najdugovječniji trener odstupio s dužnosti nakon 19 sezona, imao je čudesne rezultate

"Ova je organizacija bila veliki dio mog života dugi niz godina i bila mi je čast voditi ovu momčad. Strašno sam zahvalan Artu Rooneyu i pokojnom Ambassadoru Rooneyu na povjerenju i podršci. Također, zahvalan sam i igračima te stručnom stožeru čiji je predanost ovo putovanje učinilo toliko značajnim", rekao je 53-godišnji Tomlin koji se biranim riječima obratio i navijačima

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!