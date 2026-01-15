Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 235
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
IVICA TUCAK

Hrvatski izbornik nakon dramatičnog poraza u nevjerojatnoj utakmici Eura: 'To nas je ubilo'

Beograd: Utakmica 2. kola 37. Europskog vaterpolo prvenstva, Gruzija - Hrvatska
F.S./ATAImages/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
15.01.2026.
u 22:05

Hrvatskoj će trebati sve pobjede do kraja drugog kruga za polufinale. Suparnici su jaka Italija, zatim autsajderi Rumunjska i Turska

Hrvatska vaterpolo reprezentacija je u trećem kolu europskog prvenstva nakon drame izgubila 11:10 od Grčke u borbi za prvo mjesto skupine.

- Vjerojatno su Grci bili bolji na kraju za taj jedan gol. Što bih rekao, ne znam...U prvom poluvremenu nismo pogledali gol kako treba. Onda smo jurili rezultat, vratili se pa primili 2-3 gola na isteku napada. Ako je nešto dobro u ovome, onda je to poraz od samo jedan razlike. Još je sve o našim rukama. Žao mi je. Imali smo šanse na kraju. Trebali smo biti lucidniji, pametniji... Argyropoulosu svaka čast, njegovi golovi su nas ubili, presjekli. Vrhunski igrač, klasa i jedan od najboljih na svijetu. Mi nismo iskoristili svoje šanse - rekao je Ivica Tucak. 

Hrvatskoj će trebati sve pobjede do kraja drugog kruga za polufinale. Suparnici su jaka Italija, zatim autsajderi Rumunjska i Turska.

- Zadnju utakmicu igramo s Talijanima za prolazak. Glavu gore. Nema plakanja pa što dragi Bog da - zaključio je izbornik.

Iznenada preminuo poznati splitski sportaš i trener: 'Otišao je najbolji od najboljih'
Ključne riječi
Hrvatska vaterpolo reprezentacija Ivica Tucak Vaterpolo

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Pravi Hrvat na kvadrat
Pravi Hrvat na kvadrat
22:31 15.01.2026.

Glavu gore i ieemo dalje jer nemreš protiv sportske pravde.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!