Hrvatski izbornik nakon dramatičnog poraza u nevjerojatnoj utakmici Eura: 'To nas je ubilo'

Hrvatska vaterpolo reprezentacija je u trećem kolu europskog prvenstva nakon drame izgubila 11:10 od Grčke u borbi za prvo mjesto skupine.

- Vjerojatno su Grci bili bolji na kraju za taj jedan gol. Što bih rekao, ne znam...U prvom poluvremenu nismo pogledali gol kako treba. Onda smo jurili rezultat, vratili se pa primili 2-3 gola na isteku napada. Ako je nešto dobro u ovome, onda je to poraz od samo jedan razlike. Još je sve o našim rukama. Žao mi je. Imali smo šanse na kraju. Trebali smo biti lucidniji, pametniji... Argyropoulosu svaka čast, njegovi golovi su nas ubili, presjekli. Vrhunski igrač, klasa i jedan od najboljih na svijetu. Mi nismo iskoristili svoje šanse - rekao je Ivica Tucak.

Hrvatskoj će trebati sve pobjede do kraja drugog kruga za polufinale. Suparnici su jaka Italija, zatim autsajderi Rumunjska i Turska.

- Zadnju utakmicu igramo s Talijanima za prolazak. Glavu gore. Nema plakanja pa što dragi Bog da - zaključio je izbornik.