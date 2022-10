Hrvatu stiglo veliko priznanje iz europske organizacije vodenih sportova

Na Kongresu Lena koji se održava u turskom gradu Antalyji Renato Živković, glavni tajnik HVS-a, izabran je za Lenova direktora za vaterpolo.

Veliko je to priznanje za prvog čovjeka organizacije nedavno održanog EP-a u Splitu (i idejnog oca uspjele maskote Roka), ali i profesionalna dužnost na koju će Živković stupiti već 1. studenoga, a to znači da će u vaterpolskom savezu morati potražiti novog glavnog tajnika. U svakom slučaju to je veliko priznanje i za hrvatski vaterpolo u cjelini.

- Osobno ovo je za mene jedna velika, lijepa satisfakcija. Potvrda da su ljudi u Europi prepoznali kvalitetan rad. Naravno da je tu ključna osoba u izboru bio dr. Josip Varvodić kao prvi dopredsjednik Lena. Sigurno je da mi predstoji puno posla, velika je i odgovornost, ali veselim se tomu - kaže Živković koji dužnost glavnog tajnika HVS-a obnaša od siječnja 2007. godine.

Prvi dopredsjednik Lena dr. Josip Varvodić iz Turske je pak poručio:

- Moram prvo naglasiti da je na Kongresu još jednom pohvaljena organizacija EP-a u Splitu. Bilo je puno kandidata za izbora direktora za vaterpolo, i to vrlo ozbiljnih, iz Grčke, Mađarske, Srbije i Španjolske, tako da izbor nije bio nimalo lagan i jednostavan, ali mislim da imamo pravu osobu za to.