Hrvatsku u Crnoj Gori očekuje nešto neviđeno uoči Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje

U Crnoj Gori ne vlada nekakva posebna euforija zbog dolaska jedne od najboljih reprezentacija svijeta, Hrvatske u posljednjem kolu kvalifikacija za Mundijal idućeg ljeta. Rezultati Crne Gore u ovim kvalifikacijama daleko su od idealnih, a država je u prazničnom raspoloženju zbog Dana crnogorske kulture, Njegoševih dana (13. i 14. studenoga), koji su spojeni s vikendom. Ulice glavnog grada Podgorice su, prema pisanju crnogorskih portala, poluprazne, a dodatni minus za atmosferu je i činjenica da jedan dio navijača još uvijek bojkotira nacionalnu selekciju.

Također, dan nakon utakmice Crne Gore i Hrvatske, u Hrvatskoj se obilježava Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, koji je državni blagdan i neradni dan u Hrvatskoj.

Taj se dan obilježava kao spomen na sve žrtve Domovinskog rata, a posebno na stradanja u Vukovaru i Škabrnji 1991. godine. Zato će naši nogometaši imati dodatan motiv za slaviti u Podgorici. Poznato je koliko je Daliću i hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji bitan Domovinski rat, naši branitelji, heroji za slobodnu Hrvatsku. Vatreni igraju za branitelje i čitavu naciju i sasvim sigurno će igrati i za žrtvu Vukovara i Škabrnje, odnosno za sve žrtve Domovinskog rata.

Također, najavljeno je da će sigurnosne mjere za dolazak hrvatske reprezentacije biti na najvišoj mogućoj razini i da ne bi smjelo biti nikakvih incidenata. Državne službe iz Crne Gore sve uvjeravaju da će sve proteći mirno. Hrvatski navijači, među kojima će biti ultras grupa, očekuju se u Podgorici.