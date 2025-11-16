Naši Portali
ZADNJE KOLO KVALIFIKACIJA

Hrvatsku u Crnoj Gori očekuje nešto neviđeno uoči Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje

Trening hrvatske nogometne reprezentacije na stadionu HNK Rijeka
Nel Pavletic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
16.11.2025.
u 17:20

Ulice glavnog grada Podgorice su, prema pisanju crnogorskih portala, poluprazne, a dodatni minus za atmosferu je i činjenica da jedan dio navijača još uvijek bojkotira nacionalnu selekciju.

U Crnoj Gori ne vlada nekakva posebna euforija zbog dolaska jedne od najboljih reprezentacija svijeta, Hrvatske u posljednjem kolu kvalifikacija za Mundijal idućeg ljeta. Rezultati Crne Gore u ovim kvalifikacijama daleko su od idealnih, a država je u prazničnom raspoloženju zbog Dana crnogorske kulture, Njegoševih dana (13. i 14. studenoga), koji su spojeni s vikendom. Ulice glavnog grada Podgorice su, prema pisanju crnogorskih portala, poluprazne, a dodatni minus za atmosferu je i činjenica da jedan dio navijača još uvijek bojkotira nacionalnu selekciju.

Također, dan nakon utakmice Crne Gore i Hrvatske, u Hrvatskoj se obilježava Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, koji je državni blagdan i neradni dan u Hrvatskoj.

Taj se dan obilježava kao spomen na sve žrtve Domovinskog rata, a posebno na stradanja u Vukovaru i Škabrnji 1991. godine. Zato će naši nogometaši imati dodatan motiv za slaviti u Podgorici. Poznato je koliko je Daliću i hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji bitan Domovinski rat, naši branitelji, heroji za slobodnu Hrvatsku. Vatreni igraju za branitelje i čitavu naciju i sasvim sigurno će igrati i za žrtvu Vukovara i Škabrnje, odnosno za sve žrtve Domovinskog rata.

Također, najavljeno je da će sigurnosne mjere za dolazak hrvatske reprezentacije biti na najvišoj mogućoj razini i da ne bi smjelo biti nikakvih incidenata. Državne službe iz Crne Gore sve uvjeravaju da će sve proteći mirno. Hrvatski navijači, među kojima će biti ultras grupa, očekuju se u Podgorici. 

Je li moguće? Hrvatska i Srbija igrat će utakmicu u Zagrebu na Dan sjećanja na žrtvu Vukovara!
rubinet
rubinet
17:33 16.11.2025.

" Zato će ....nogometaši imati ... motiv za slaviti ". Ne! prijedlog ZA ne ide s infinitivom... naši će imati motiv za slavlje...ili imat će motiv slaviti (bez Za).

Krupe
Krupe
18:21 16.11.2025.

Ni malo ne sumnjam da će srbogorci naći način da izbljuju svoju mržnju, zavist i zlobu.

PR
prajdali100
18:23 16.11.2025.

Piše da ima 9 komentara a na zaslonu su 2.Kako je to moguće?

