PIŠU ŠPANJOLCI

Luki Modriću Milan nudi ono što Real nije htio, navijači smatraju da je to velika pogreška

Serie A - AC Milan v AS Roma
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
16.11.2025.
u 16:50

I zaista, Modrić je Realu donosio mirnoću i sigurnost u veznom redu, na njega je Ancelotti uvijek mogao računati, novi trener Alonso želio je zadržati legendarnu desetku, ali predsjednik Reala Perez presjekao je i rekao da im se putevi razilaze

Unatoč tome što je to silno želio izbjeći, Luka Modrić je 22. svibnja emotivnim pismom na društvenim mrežama objavio svoj odlazak iz Real Madrida: 'Došao je trenutak za koji nikada nisam želio da dođe… ali takav je nogomet, i u životu sve ima početak i kraj', poručio je tada kapetan vatrenih i nova zvijezda Milana.

- I doista, svemu dođe kraj, pa tako i njegovoj eri u "kraljevskom klubu", koji mu je uskratio još jednu sezonu. Priliku je objeručke prihvatio Milan, gdje je Modrić i u 40. godini postao nezamjenjiv igrač te čak konkurira za produženje ugovora - piše španjolski medij Sport.es.

- Dio navijača Reala i danas smatra kako bi Luka Modrić i dalje trebao biti u momčadi te da je njegov "dogovoreni odlazak" bio pogreška. Ponekad im nedostaje njegova liderska uloga za održavanje kontrole nad utakmicama ili sposobnost da ih jednim potezom riješi, kao što je to bio slučaj u posljednjem kolu u Vallecasu. Njegov odlazak i dalje izaziva žaljenje u Madridu, tim više što je Modrić svoju ulogu prihvatio gospodski i jasno poručio: Uvijek ću biti madridist - napominje španjolski portal. 

Dominik Livaković vraća se u Dinamo!
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Milan Luka Modrić

