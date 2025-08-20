Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 148
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
NOVI TRANSFER KUSTOŠIJE

Hrvatski trećeligaš prodao igrača za 6 milijuna! Predsjednik za VL otkrio: I najbolji na svijetu se muče protiv njega

storyeditor/2025-08-20/rodolfo_aloko.jpg
NK Kustošija
Autor
Edi Džindo
20.08.2025.
u 17:45

Menadžer Andy Bara koji drži konce u hrvatskom trećeligašu nastavio je nizati multimilijunske izlazne transfere

Mikayil Faye, Din Klapija, Baye Coulibaly, Lovro Chelfi – i sada Rodolfo Aloko! Nastavlja se nevjerojatan niz čudesnih multimilijunskih izlaznih transfera hrvatskog trećeligaškog kluba Kustošije u režiji najuspješnijeg hrvatskog nogometnog menadžera Andyja Bare koji posljednjih godina drži konce u zagrebačkom klubu. Najpoznatiji svjetski insajder za transfere, Fabrizio Romano, jučer je potvrdio da je Kustošija prodala 18-godišnjeg Aloka u američki MLS, točnije u Charlotte za odštetu koja će uz bonuse premašiti šest milijuna dolara, odnosno premašiti 5,14 milijuna eura. Aloko će se u Kustošiji zadržati do zime, pa će onda put Charlottea, u kojem će ga dočekati hrvatski vratar Kristijan Kahlina.

Inače, Rodolfo Aloko je polivalentni ofenzivac, najčešće ofenzivni veznjak ili desno krilo, iz Benina. Mladić je stigao u Kustošiju iz beninskog kluba Abomeya još prošle godine, no morao je čekati na igranje natjecateljskih utakmica sve do veljače ove godine zbog papirologije. Do tada je trenirao i nastupao u prijateljskim utakmicama, a od veljače je počeo nastupati u trećem rangu (Druga NL) te je pokazao da se iznimno dobro aklimatizirao, s dva pogotka i šest asistencija u 11 nastupa.

FOTO Navijači Hajduka bakljama gađali igrače! Prizori s Poljuda zgrozili Hrvatsku
storyeditor/2025-08-20/rodolfo_aloko.jpg
1/8

"Jako mi je drago zbog momka. Prvo jer nikad nisam vidio tako dobro i vrijedno dijete. Što se tiče igre, svi testovi pokazali da je riječ o igraču s van serijskim predispozicijama. Njega nije trebalo posebno motivirati za rad, živio je po principu trening, kuća i spavanje, a ipak je riječ o dečku od 18 godina, znate da mladići vole živjeti. Za njega je bilo ponuda iz puno velikih europskih kluba, na primjer Brighton, Lyon i Aston Villa, ali trener Charlottea Dean Smith (inače bivši trener Aston Ville u Premier ligi) je iznimno inzistirao na njemu. U ovom kratkom periodu klub ga je jako detaljno pratio, tražili su sve moguće detalje podatke i analize. Smith ga vidi kao velikog budućeg talenta u svjetskom nogometu", kazao je za Večernji list predsjednik hrvatskog trećeligaša, Branimir Majdak.

Zanimljiva je činjenica da je Aloko već s 14 godina zaigrao u prvom rangu beninskog klupskog seniorskog nogometa, a već s 15 godina bio je pozvan u U-23 reprezentaciju Benina, koja je u praksi zapravo rezervna seniorska reprezentacija. Nakon prikazanih igara u Kustošiji ovog proljeća, Aloko je prije dva mjeseca zavrijedio i prvi poziv za A reprezentaciju Benina, debitiravši kod izbornika, Nijemca Gernota Rohra u prijateljskom dvoboju protiv Maroka u kojem je upisao 24 minute. Naučio se tijekom svoje mlade karijere Aloko igrati sa starijima jer je već u Africi kao osmogodišnjak igrao protiv pet-šest godina starijih igrača. Aloko je, rekao je to jednom prilikom, stigao u Kustošiju jer je ona odlična odskočna daska za dokazivanje u Europi i drugim jakim ligama u svijetu, a istaknuo je i da u Africi sad puno igrača zna za Kustošiju i želi doći u Kustošiju, baš i zbog prethodnih velikih transfera Fayea i Coulibalyja.

"Za reprezentaciju Benina je igrao protiv Maroka, protiv najboljeg desnog beka svijeta Achrafa Hakimija i na toj utakmici se moglo vidjeti da se i Hakimi teško nosio s njim", iznosi Majdak pa zadovoljan zaključuje: "Neizmjerno nam je drago da će ovako dobar momak ostvariti ovako velik korak u svojoj karijeri."

Budući da je transfer Klapije u Leipzig iznosio 5,2 mil. €, a transfer Fayea u Barcelonu 5 mil. €, prodaja Aloka bi, ako se svi bonusi ostvare, mogla postati rekordna. 

Đalović: Želimo ponoviti drugo poluvrijeme protiv Dinama, ovo nam mora biti nagrada za učinjeno
Ključne riječi
Kustošija transferi nogomet

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Samodesno
Samodesno
17:50 20.08.2025.

Nk Kustošija više zarađuje od transfera od fk hajduka! Buahahaha

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Split: Utakmica trećeg kola Prve HNL između HNK Hajduk i NK Slaven Belupo
7
NIJE PAO U FORMI

Livaji se ovo nije dogodilo dvije godine. Jasno je zašto je u krizi, a jedna stvar zvuči posebno čudno

Narativ nakon ispadanja iz Europe protiv Dinamo Cityja sugerira da je Hajdukov ulazak u sezonu katastrofalan. S one strane koeficijenata i Europe jasno je zašto bi iznjedrili takav narativ i percepciju, no s druge strane, kad se situacija sagleda kompletno, Hajdukov ulazak u sezonu i nije toliko loš; maksimalan broj bodova u prvenstvu te ukupno pet pobjeda, jedan remi i jedan poraz iz sedam utakmica

Učitaj još