Hrvatski trećeligaš prodao igrača za 6 milijuna! Predsjednik za VL otkrio: I najbolji na svijetu se muče protiv njega

Mikayil Faye, Din Klapija, Baye Coulibaly, Lovro Chelfi – i sada Rodolfo Aloko! Nastavlja se nevjerojatan niz čudesnih multimilijunskih izlaznih transfera hrvatskog trećeligaškog kluba Kustošije u režiji najuspješnijeg hrvatskog nogometnog menadžera Andyja Bare koji posljednjih godina drži konce u zagrebačkom klubu. Najpoznatiji svjetski insajder za transfere, Fabrizio Romano, jučer je potvrdio da je Kustošija prodala 18-godišnjeg Aloka u američki MLS, točnije u Charlotte za odštetu koja će uz bonuse premašiti šest milijuna dolara, odnosno premašiti 5,14 milijuna eura. Aloko će se u Kustošiji zadržati do zime, pa će onda put Charlottea, u kojem će ga dočekati hrvatski vratar Kristijan Kahlina.

Inače, Rodolfo Aloko je polivalentni ofenzivac, najčešće ofenzivni veznjak ili desno krilo, iz Benina. Mladić je stigao u Kustošiju iz beninskog kluba Abomeya još prošle godine, no morao je čekati na igranje natjecateljskih utakmica sve do veljače ove godine zbog papirologije. Do tada je trenirao i nastupao u prijateljskim utakmicama, a od veljače je počeo nastupati u trećem rangu (Druga NL) te je pokazao da se iznimno dobro aklimatizirao, s dva pogotka i šest asistencija u 11 nastupa.

FOTO Navijači Hajduka bakljama gađali igrače! Prizori s Poljuda zgrozili Hrvatsku

"Jako mi je drago zbog momka. Prvo jer nikad nisam vidio tako dobro i vrijedno dijete. Što se tiče igre, svi testovi pokazali da je riječ o igraču s van serijskim predispozicijama. Njega nije trebalo posebno motivirati za rad, živio je po principu trening, kuća i spavanje, a ipak je riječ o dečku od 18 godina, znate da mladići vole živjeti. Za njega je bilo ponuda iz puno velikih europskih kluba, na primjer Brighton, Lyon i Aston Villa, ali trener Charlottea Dean Smith (inače bivši trener Aston Ville u Premier ligi) je iznimno inzistirao na njemu. U ovom kratkom periodu klub ga je jako detaljno pratio, tražili su sve moguće detalje podatke i analize. Smith ga vidi kao velikog budućeg talenta u svjetskom nogometu", kazao je za Večernji list predsjednik hrvatskog trećeligaša, Branimir Majdak.

Zanimljiva je činjenica da je Aloko već s 14 godina zaigrao u prvom rangu beninskog klupskog seniorskog nogometa, a već s 15 godina bio je pozvan u U-23 reprezentaciju Benina, koja je u praksi zapravo rezervna seniorska reprezentacija. Nakon prikazanih igara u Kustošiji ovog proljeća, Aloko je prije dva mjeseca zavrijedio i prvi poziv za A reprezentaciju Benina, debitiravši kod izbornika, Nijemca Gernota Rohra u prijateljskom dvoboju protiv Maroka u kojem je upisao 24 minute. Naučio se tijekom svoje mlade karijere Aloko igrati sa starijima jer je već u Africi kao osmogodišnjak igrao protiv pet-šest godina starijih igrača. Aloko je, rekao je to jednom prilikom, stigao u Kustošiju jer je ona odlična odskočna daska za dokazivanje u Europi i drugim jakim ligama u svijetu, a istaknuo je i da u Africi sad puno igrača zna za Kustošiju i želi doći u Kustošiju, baš i zbog prethodnih velikih transfera Fayea i Coulibalyja.

"Za reprezentaciju Benina je igrao protiv Maroka, protiv najboljeg desnog beka svijeta Achrafa Hakimija i na toj utakmici se moglo vidjeti da se i Hakimi teško nosio s njim", iznosi Majdak pa zadovoljan zaključuje: "Neizmjerno nam je drago da će ovako dobar momak ostvariti ovako velik korak u svojoj karijeri."

Budući da je transfer Klapije u Leipzig iznosio 5,2 mil. €, a transfer Fayea u Barcelonu 5 mil. €, prodaja Aloka bi, ako se svi bonusi ostvare, mogla postati rekordna.