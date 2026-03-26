Sedam najčudnijih sportova na svijetu: jedan se igra u autu, drugi uključuje svinje!

Otkrivamo detalje istrage: USKOK razotkrio i kako je Pavlek trošio milijune
Tko je 'bog hrvatskog skijanja' koji se našao na meti USKOK-a? Veliki skandal mu je obilježio život
Na meti istražitelja Hrvatski skijaški savez i Vedran Pavlek, sumnja se u izvlačenje 30 milijuna eura?
Autor
Damir Mrvec
26.03.2026.
u 18:51

Niste sigurni što raditi ili što gledati uz sav višak slobodnog vremena bez nogometa u Premier ligi? Ne brinite, jer je SunSport izdvojio sedam nevjerojatno čudnih i otkačenih sportova u koje se možete „zabiti”.

Niste sigurni što raditi ili što gledati uz sav višak slobodnog vremena bez nogometa u Premier ligi? Ne brinite, jer je SunSport izdvojio sedam nevjerojatno čudnih i otkačenih sportova u koje se možete „zabiti”. Neki će vam djelovati poznato jer podsjećaju na sportove koje već volite. Prvi sport je  Car Jitsu. Riječ je o japanskoj borilačkoj vještini koja datira još iz 16. stoljeća i smješta je – u automobil.

Ovaj sport, koji je osmislio ruski borilački majstor Vik Mikheev, eksplodirao je na društvenim mrežama kroz viralne snimke, ali ako ga nikada niste vidjeli – ne postoji ništa slično. Natjecatelji pobjeđuju prisiljavajući protivnika na predaju kroz dvije runde, a ako je rezultat izjednačen, slijedi treća „iznenadna smrt”. Udarci nisu dopušteni, ali korištenje sigurnosnih pojaseva za zahvate ili oslanjanje na naslone za glavu potpuno je legalno.

S druge strane, neki sportovi predstavljaju nevjerojatne kombinacije koje će vas gotovo sigurno ostaviti u čudu ili nasmijati. Primjerice, oklopljeni MMA podsjeća na prizore iz srednjeg vijeka, kada su se vitezovi borili u punom oklopu na proslavama lokalnih velikaša. Kao i u modernom MMA-u, borbe su često brutalne i odlučuju se nokautom, tehničkim nokautom ili bodovima. Popularnost ovog sporta stalno raste, a trenutačno postoji sedam klubova u Velikoj Britaniji, uključujući dva u Londonu, dok mnogi borci opremu nabavljaju iz istočne Europe.

Volite utrke? Volite buku motora? Volite motosport? Volite vrtlarstvo? Onda je utrkivanje kosilica za travu pravi sport za vas. Riječ je o puno jeftinijoj alternativi Formuli 1, a osmislio ga je Irac Jim Gavin 1973. godine nakon jednog odlaska u pub s prijateljima u West Sussexu.

Ne, niste pogrešno pročitali – sport se zove Welly wanging, odnosno bacanje gumenih čizama. Pravila su vrlo jednostavna – pobjeđuje onaj tko baci čizmu najdalje. Službeni Guinnessov rekord iznosi 52,7 metara iz 1978. godine, dok neslužbeni rekordi idu i do gotovo 64 metra za muškarce i 40,87 metara za žene. Pravila se razlikuju ovisno o lokaciji – negdje se čizma puni vodom, negdje je dopušten zalet, a ponegdje morate stajati u kanti za smeće. Sport se proširio diljem svijeta i ima udruge u zemljama poput Finske i Novog Zelanda. Sudjelovali su i brojni poznati, poput Guya Martina, Chrisa Evansa, Murraya Walkera, Phila Tuffnella i bivšeg dizajnera Ferrarija Johna Barnarda.

Zamislite odbojku, ali lopta smije odskočiti, igrači ne mijenjaju pozicije i loptu morate udarati šakom – to je fistball. Održavaju se klupska i međunarodna natjecanja, a Njemačka dominira muškom konkurencijom, dok je Brazil aktualni prvak kod žena. Udarci profesionalaca u ovom sportu mogu doseći brzine veće od 100 km/h.  Iako potječe iz južne Europe, najpopularniji je u zemljama njemačkog govornog područja poput Njemačke, Austrije i Švicarske. Prvi zapisi o sportu fistball datiraju još iz vremena rimskog cara Gordijana III. oko 240. godine, dok se moderna verzija počela igrati 1894.

Ako želite nešto poput konjskih utrka, ali u „mini” verziji, tu su utrke svinja. U ovom sportu svinje, najčešće mlade, trče kroz stazu s preprekama poput guma ili mostova, a pobjednik je onaj koji prvi stigne do cilja – i hrane na kraju. Utrke svinja postale su viralne na društvenim mrežama zahvaljujući kanalu League of Pigs, koji ima više od 170 tisuća pratitelja na Instagramu. Utrke svinja danas se održavaju u brojnim zemljama, uključujući Veliku Britaniju, SAD, Australiju i Irsku, a postoje čak i „Svinjske olimpijske igre” na koje se može i kladiti.

Možda i najbolniji sport na popisu – jer nema oklopa – jest shin kicking, odnosno udaranje u potkoljenicu. Riječ je o engleskoj borilačkoj vještini iz 17. stoljeća u kojoj se natjecatelji drže za ramena i pokušavaju srušiti protivnika udarcima u potkoljenice. Bio je to jedan od najpopularnijih događaja na Cotswold Olimpijskim igrama između 1612. i sredine 19. stoljeća, a ponovno je oživljen 1951. kao Svjetsko prvenstvo u shin kickingu.
