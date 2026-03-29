Pljušte optužbe za namještanje u hrvatskom sportu! Kruži priča o listiću iz kladionice...

Proteklog vikenda završen je osnovni dio prvenstva Hrvatske za odbojkaše i odbojkašice. U ženskoj odbojci prva dva mjesta osvojili su Mladost i Nebo, čime su se ta dva sastava izravno plasirala u polufinale doigravanja. U muškoj konkurenciji to je pošlo za rukom Mladosti i Mursi. Ipak, ostala su još neka pitanja u zraku, osobito kada je riječ o ženskoj odbojci.

U središtu skandala našla se utakmica 17. kola SuperSport Superlige odigrana u Splitu između domaće ekipe Brda i nedodirljivog lidera prvenstva, zagrebačke Mladosti. Iako se na papiru očekivao rutinski sraz Davida i Golijata, ishod je bio sve samo ne očekivan, a način na koji je do njega došlo pokrenuo je lavinu optužbi za namještanje i narušavanje integriteta sporta. Zagrebačka ekipa, koja je do tog trenutka suvereno držala vrh ljestvice sa šest bodova prednosti i već osiguranim izravnim plasmanom u polufinale doigravanja, u Split je doputovala u punom sastavu. No, ono što se potom dogodilo na terenu malo je tko mogao predvidjeti. Trener Mladosti Riccardo Boieri odlučio je na klupi ostaviti čak sedam svojih ponajboljih igračica i suprotstaviti se motiviranim Splićankama s drugom postavom, praktički rezervnom ekipom.

Domaća ekipa u taj je dvoboj ušla kao osmoplasirana, u grčevitoj borbi za šesto mjesto, posljednje koje vodi u doigravanje. Njihovi izravni konkurenti, karlovački Kelteks i Osijek, s nestrpljenjem su iščekivali vijesti iz Splita, nadajući se pobjedi apsolutnog favorita. Prema svim sportskim rezonima, pobjeda Mladosti bila je "zicer" koji bi poredak na ljestvici uoči zadnjeg kola ostavio nepromijenjenim. Međutim, na parketu se odvijala potpuno drukčija priča. Splićanke su iskoristile neočekivani poklon i slavile s uvjerljivih 3:0. Ono što posebno bode u oči jest ponašanje trenera Boierija. Nakon tijesno izgubljenog prvog seta nije napravio nikakve promjene. Nije reagirao ni kada je u drugom setu njegova ekipa glatko poražena, a u trećem, pri potpunom potopu, nije čak iskoristio ni pravo na drugu minutu odmora. Sedam ključnih igračica ostalo je sjediti do samog kraja, poput nijemih svjedokinja poraza koji je izazvao tektonske poremećaje u ligi.

Pobjeda od 3:0 donijela je ekipi Brda tri boda i tako je klub na ljestvici preskočio i Osijek i Kelteks, došavši u situaciju da u posljednjem kolu sam odlučuje o svojoj sudbini. Tu su priliku i iskoristili – pobjedom u Dubrovniku osigurali su šesto mjesto i plasman u doigravanje. Da je Mladost, kao što se očekivalo, pobijedila u Splitu, pa čak i da je izgubila s 3:2 osvojivši barem bod, u doigravanje bi se, prema rezultatima posljednjeg kola, plasirale odbojkašice Kelteksa iz Karlovca.

Ogorčeni ovakvim raspletom, iz karlovačkog kluba nisu sjedili prekriženih ruku. Goran Zec, trener Kelteksa, potez Mladosti nazvao je "izrežiranim", dok je Davor Petračić, vlasnik tvrtke Petračić projekt, jednog od glavnih sponzora kluba, poduzeo konkretne korake. Hrvatskom odbojkaškom savezu podnio je službeni zahtjev za pokretanje stegovnog postupka protiv sudionika sporne utakmice, a dokument je proslijedio i Hrvatskom olimpijskom odboru, Ministarstvu turizma i sporta te Sportskoj inspekciji.

Jasno je da je ovakav potez kluba koji slovi za instituciju hrvatske odbojke i višestruki je osvajač svih domaćih trofeja ozbiljno uzdrmao povjerenje u regularnost natjecanja. U cijeloj situaciji postavlja se logično pitanje: zašto bi dominantna ekipa, čak i ako je osigurala prvo mjesto, svjesno išla u poraz i tako krojila sudbinu drugih klubova? Iz tabora Mladosti stiglo je neslužbeno objašnjenje kako je trener Boieri odmarao ključne igračice za finale SuperSport Kupa Snježane Ušić, koje se igralo tjedan dana poslije. Ta teza dobiva na težini ako se uzme u obzir da je Mladost uistinu i osvojila Kup pobjedom u dramatičnom finalu protiv Ribole Kaštela. Međutim, argumentacija o "odmaranju" vrlo je klimava kada se detaljnije analizira raspored. Mladost je svoju iduću prvenstvenu utakmicu igrala tek deset dana poslije, što je i više nego dovoljno vremena za odmor i pripremu.

Upravo zbog toga, potez da se na tako važnoj utakmici za čak tri druga kluba ne pokuša baš ništa kako bi se došlo do pobjede djeluje, u najmanju ruku, nečasno. Sada je na potezu Hrvatski odbojkaški savez, čiji su se Upravni odbor i stegovni sudac našli u iznimno nezahvalnoj poziciji. Iako je u sportu namjeru gotovo nemoguće dokazati, činjenice vezane za splitsku utakmicu neumoljive su i jasno vidljive svima koji prate odbojku.

– Direktorica Hrvatskog odbojkaškog saveza, Valentina Bifflin Koljnrekaj, dana 25. ožujka 2026. godine podignula je Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka protiv trenera HAOK Mladost, kao i protiv kluba HAOK Mladost, a sve na temelju stegovne prijave koju je podnio gospodin Davor Petračić. U skladu s navedenim, gore imenovanima upućen je i Poziv za davanje pisane obrane. Hrvatski odbojkaški savez u cijelosti postupa u okviru svojih nadležnosti i odgovornosti, poduzimajući sve potrebne radnje s ciljem osiguranja zakonitog, transparentnog i urednog funkcioniranja odbojkaškog sustava u Republici Hrvatskoj, uz očuvanje integriteta sporta i poštivanje svih važećih propisa – stoji u odgovoru HOS-a.

Davor Petračić je u točkama Zahtjeva naveo i kako trener Mladosti, unatoč negativnom rezultatu, nije izvršio nijednu zamjenu tijekom utakmice te nije iskoristio drugu minutu odmora u trećem setu, što, po njegovu mišljenju, upućuje na namjeru da se utakmica izgubi. Istaknuo je u Zahtjevu kako je rezultat te utakmice izravno utjecao na borbu za ulazak u doigravanje, te da je u kladioničarskim krugovima zabilježen listić s ulogom od 500 eura, koji je rezultirao isplatom od 5000 eura, i da bi trebalo ispitati da dobitak nije povezan s trenerom ili upravom Mladosti.