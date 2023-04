Hrvatski reli vozač nakon smri Breena: Ovaj sport nije opasan, a posada je sigurna

Nakon što je irski relijaš Craig Breen (33) poginuo tijekom testiranja za WRC Croatia Rally, mnogi su se zapitali koliko je ovaj sport opasan. Istina je da se nesreće događaju, ali ovako pogibeljne u reliju su jako rijetke. Mi smo za ovu temu odlučili nazvati jednog od naših najboljih vozača relija Viliama Prodana (36).

Auti sa svim mogućim zaštitama

– Pogibije se događaju, zna stradavati posada, publika, osoblje, ali da je službeno poginula neka WRC posada, ako se ne varam, to je posljednji put bilo 1986. na Korzici. To je vrlo rijetko jer automobili su rađeni po najvišim sigurnosnim standardima, a takvo je i osiguranje staze. No nažalost, događa se. Čitao sam da je i dečko preminuo na nogometnom terenu.

Breenova nesreća dogodila se tijekom treninga, ne natjecanja.

– Trening je službeni test, zatvori se dio ceste, momčadi testiraju vozila, podešavaju auto, gume... To je sve bilo u skladu s propisima. To je vrijeme kada se posade opuste i rade zadnje trkaće testove pred natjecanje, a onda prije samog natjecanja slijedi popisivanje brzinaca. To se pak radi u civilnom automobilu, najnormalnije vozimo 30-40 kilometara na sat, popisujemo zavoje... – objašnjava nam Prodan pa opisuje kako izgleda reli-automobil i zaštitna oprema:

– Reli automobil samo izgleda kao automobil, ali to je tvornički proizveden auto koji ima preko 60 metara zaštitne cijevi u sebi koja štiti posadu od prevrtanja. U autu su i sigurnosna sjedala, koja su prošla sve testove, tu su sigurnosni pojasevi, a i sustavi protiv požara koji se aktiviraju kod težeg izlijetanja. Vozač ima zaštitni protupožarni kombinezon, podmajicu, tajice, čarape, potkapu i zaštitnu kacigu te Schanzov ovratnik. Vozač i suvozač su izuzetno dobro opremljeni.

Kolika je onda opasnost u pitanju?

– U principu reli nije opasan ako se publika ponaša u skladu s uputama redara i sudaca na brzincima. Tako da molim ljude da se pridržavaju uputa jer tu su velike brzine u pitanju. Mi kao vozači svi znamo i svjesni smo da postoji mogućnost za sve kada startamo. No i inače u životu kada sjedamo u auto, znamo da se netko može zaletjeti u nas.

Kako vozači gledaju na ovakve nesreće, posebice koje završe tragedijom? Postoji li nelagoda ili strah?

– To je individualno. Da se nesreća nije dogodila kod nas, vjerojatno se o tome ne bi mnogo pričalo. Nekoga je sada strah, netko ima hladnu glavu, to je od pilota do pilota.

Breenova nesreća dogodila se kod Lobora, a Viliam dobro poznaje ceste i asfalt hrvatskih brzinaca. Zanima nas kakav je.

– Što se tiče nesreće, situaciju ne bih komentirao jer ne znam ništa točno o tome. To je splet nesretnih okolnosti. Što se tiče brzinskih ispita, Hrvatska je poznata po svemu i svačemu, ima tu puno starog i izlizanog asfalta koji je relijašima zanimljiv i atraktivan za voziti i to nema veze s nesrećom. Osim toga, ima i gripanih staza, s dobrom podlogom. No reli je kod nas obično na poprečnim, seoskim cesticama koje nemaju novu infrastrukturu i tu je staza skliskija nego, npr., asfalt u Sloveniji, Italiji i okolnim zemljama. Mi smo više nalik austrijskim i mađarskim brzincima.

Relijaši vole naš asfalt

Ipak, posade obožavaju hrvatsku podlogu.

– Osobno, mom stilu vožnje više pašu talijanski brzinci s manje prijevoja, više se oslanjaš na gumu i brži si na takvoj podlozi. No WRC piloti su oduševljeni hrvatskom podlogom, to je dobro, atraktivno, izazovno, ne znaš što te čeka, prijevoja je puno u Zagorju, a to zna biti "tricky", nepredvidljivo. No moram naglasiti da je naš asfalt izuzetno primamljiv stranim, ali i našim posadama.

Viliam Prodan i njegov suvozač Zoran Raštegorac prošle su godine nastupili na domaćem WRC-u, no ove godine će ga preskočiti.

– Nije nam WRC Croatia Rally bio ove godine u planu, imamo neke druge planove, vozimo Prvenstvo Slovenije u suradnji sa sponzorima, a ono je odmah iza WRC-a. Odlučili smo ga ove godine propustiti, ne znači nam ništa bodovno i programski, ali u tome smo, tu smo kao promotori i stručni suradnici – rekao je pa za kraj pozvao ljude na WRC Croatia Rally koji je na rasporedu od 20. do 23. travnja:

– Pozvao bih ljude da dođu na WRC i neka se pridržavaju uputa, neka podrže ovaj spektakl i uživaju.