Hrvatski novinar veliki je navijač Partizana, izdao knjigu 'Dok Partizan bitke bije, hrvatski se barjak vije'

Ivica Pezelj hrvatski je novinar koji je između ostalog poznat po tome što zdušno navija za Partizan. Tako je u petak tijekom utakmice Cibone i Partizana (61:79) u Zagrebu bio poseban gost beogradskog kluba.

Pezelj je izdao knjigu zanimljivog naziva "Dok partizan bije, hrvatski se barjak vije". Cijeli život proveo je u Hrvatskoj, no od malih nogu navija za crno-bijele.

– Vremena se mijenjaju, puno toga se dogodilo, jedino je do 1976. do danas ljubav prema Partizanu ostala i ostaje. Moj ujak Mićo iz Like bio je veliki partizanovac, zajedno smo pratili sport i on je utjecao na moje opredjeljenje – rekao je Pezelj za YouTube kanal Partizana.

Pezelj prati Partizan u svim sportovima i često posjećuje Beograd.

– Nogomet i košarku pratim ravnopravno, a pratim i ostalo koliko mogu, vaterpoliste sam gledao 2011. godine kada su postali šampioni, kada smo pobijedili Pro Recco.

A kako mu je bilo pratiti povijesnu utakmicu 1997. kada je tadašnja Croatia na Maksimiru razbila Partizan s 5:0?

– Jako teško, radio sam za Sportske novosti, morao sam uzimati izjave od igrača Partizana koji nisu izlazili iz svlačionice jedan po jedan, nego svi odjednom prema autobusu, uzeo sam izjave na kraju od Krstajića, Vukičevića...

Pezelj je svoju knjigu darovao i Željku Obradoviću, a ovaj novinar kaže da navija za nogometnu reprezentaciju Hrvatske.

– Imao sam tu čast da gospodinu Obradoviću uručim svoju knjigu, bilo mi je zadovoljstvo. Netko je možda ostao navijač, neko simpatizer, ali ja nikada nisam podržavao nekoga drugog. Sastavni dio knjige jest navijanje i za hrvatsku nogometnu reprezentaciju, imao sam čak priliku izvještavati sa SP-a iz Francuske 1998. godine kada je osvojena brončana medalja, to je isto prekrasno iskustvo – završio je Pezelj.