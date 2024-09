Hrvatski hit-trener bez dlake na jeziku: 'Zašto su tom čovjeku dali otkaz? Izdominirali su nas...'

TRENER HAJDUKA

Gattuso progovorio o razgovoru s predsjednikom: 'Dinamo je ispred nas i zavidim im'

- Želim reći da mi je žao što mi je kolega ostao s posla. Ne brinu me problemi Dinama nego naši. Zavidim im jer igraju Ligu prvaka, to je veliki ponos. Iskreno, ne znam kako će izaći iz krize. To bolje znaju oni, a mi idemo utakmicu po utakmicu.