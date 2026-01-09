Hrvatski hit-napadač napušta Sloveniju u rekordnom transferu? Seli kod bivšeg kapetana Dinama

Hrvatski napadač Franko Kovačević eksplodirao je u slovenskom Celju u prvom dijelu ove sezone. 26-godišnjak je zabio 25 pogodaka u 28 nastupa u svim natjecanjima i ponovno skrenuo pažnju na sebe kao prije desetak godina kada ga se smatralo jednim od najtalentiranijih hrvatskih napadača. Svojim igrama i golovima privukao je pozornost izbornika Zlatka Dalića kao i brojnih klubova.

Jasno je kako će ga slovenski prvoligaš teško zadržati nakon ove sezone, a izgledno je da on klub napusti već u siječnju. Celje je prvotno tražilo oko pet milijuna eura koliko e ljubljanska Olimpija dobila za svog napadača Raula Florucza, no navodno su spremni prihvatiti i tri milijuna eura koliko nudi mađarski Ujpest.

Messi: Išao sam na terapije. Pomoglo mi je da govorim o onome što me muči, dugo sam sve držao u sebi Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Klub za koji nastupaju bivši dinamovci Fran Brodić i Arijan Ademi trenutačno se nalazi na tek osmom mjestu u mađarskom prvenstvu te pokušavaju presložiti momčad nakon što su u studenom otpustili hrvatskog stručnjaka Damira Krznara. Prije svega, žele pojačanja u napadu te su za klasnu devetku koja može donijeti puno golova spremni i puno platiti.

Celje u nedjelju 11. siječnja kreće na pripreme u Španjolsku, a ostaje za vidjeti hoće li se u avionu naći i Kovačević. S cijenom od tri milijuna eura, postao bi najskuplja prodaja u povijesti kluba.