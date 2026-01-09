Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 82
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
EP RUKOMET 2026.
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
OSTAJE U SUSJEDSTVU

Hrvatski hit-napadač napušta Sloveniju u rekordnom transferu? Seli kod bivšeg kapetana Dinama

Rijeka i Celje susreli se u 5. kolu Konferencijske lige
Nel Pavletic/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
09.01.2026.
u 11:59

Mašarski klub nalazi se na tek osmom mjestu prvenstvene ljestvice, a u studenom su otpustili hrvatskog stručnjaka Damira Krznara

Hrvatski napadač Franko Kovačević eksplodirao je u slovenskom Celju u prvom dijelu ove sezone.  26-godišnjak je zabio 25 pogodaka u 28 nastupa u svim natjecanjima i ponovno skrenuo pažnju na sebe kao prije desetak godina kada ga se smatralo jednim od najtalentiranijih hrvatskih napadača. Svojim igrama i golovima privukao je pozornost izbornika Zlatka Dalića kao i brojnih klubova.

Jasno je kako će ga slovenski prvoligaš teško zadržati nakon ove sezone, a izgledno je da on klub napusti već u siječnju. Celje je prvotno tražilo oko pet milijuna eura koliko e ljubljanska Olimpija dobila za svog napadača Raula Florucza, no navodno su spremni prihvatiti i tri milijuna eura koliko nudi mađarski Ujpest.

Messi: Išao sam na terapije. Pomoglo mi je da govorim o onome što me muči, dugo sam sve držao u sebi

Klub za koji nastupaju bivši dinamovci Fran Brodić i Arijan Ademi trenutačno se nalazi na tek osmom mjestu u mađarskom prvenstvu te pokušavaju presložiti momčad nakon što su u studenom otpustili hrvatskog stručnjaka Damira Krznara. Prije svega, žele pojačanja u napadu te su za klasnu devetku koja može donijeti puno golova spremni i puno platiti.

Celje u nedjelju 11. siječnja kreće na pripreme u Španjolsku, a ostaje za vidjeti hoće li se u avionu naći i Kovačević. S cijenom od tri milijuna eura, postao bi najskuplja prodaja u povijesti kluba.
Ključne riječi
Arijan Ademi Ujpest NK Celje Franko Kovačević

Komentara 1

Pogledaj Sve
TO
TomoVinkovićbeatsIMT
12:20 09.01.2026.

Za 3 milje bi Dinamu itekako dobro došao igrač tog tipa

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!