Gdje je nestalo Čudovište iz Kustošije? Stavljen je 'na led' iz posve bizarnog razloga

Na Afričkom kupu u Maroko nastupa i selekcija Senegala, a u njoj – među svim njezinim zvijezdama, poput vratara Mendyja, stopera Koulibalyja, napadača Jacksona... – nema jednog od navodno najvećih talenata senegalskog nogometa, bivšeg igrača zagrebačke Kustošije, sad već 21-godišnjeg Mikhayila Fayea. Mladića zvanog – Čudovište iz Kustošije. Pa gdje je u međuvremenu nestalo Čudovište?

Vratimo se koju godinu unatrag: uiz ime Mikayila Fayea vezan je jedan od najsenzacionalnijih transfera u povijesti hrvatskog nogometa: iz hrvatskog drugoligaša u Barcelonu za čak 4.7 milijuna eura, plus 20 posto od sljedećeg transfera. U Barceloni je potpisao ugovor do 2027. godine, uz otkupnu klauzulu od čak 400 milijuna eura!

Kada ste dobili nadimak Monster (Čudovište), i tko vam ga je dao, jer dječačkog ste izgleda, djelujete kao da ne biste mrava zgazili?, pitali smo Fayea kada je posljednji put posjetio Zagreb.

- Izgledam kao dječak, ali na terenu sam Čudovište. Kada sam tek došao u Kustošiju, bio sam sramežljiv, ipak nisam znao jezik, suigrače... Počeli smo smo se upoznavati kroz treninge, počeli su me malo i tući, pa sam onda tukao i ja njih, pa su me prozvali Monster. I u Barceloni me isto tako zovu – smije se simpatični Senegalac.

Koje su vaše najveće igračke kvalitete?

- Snažan sam, brz, ljevak sam, ali dobro se služim i desnom nogom. Nisam jako visok, 182-183 cm, ali imam dobar odraz i ne libim se ući u duel u zraku. Kada sam bio dječak, moj uzor bio je Messi, jer sam tada igrao na poziciji krila. Kako sam postao obrambeni igrač, uzori su mi bili Mascherano, Puyol, Pique, Araujo – kazao nam je tada Faye.

Međutim, kako je strelovito brzo uzletio, Faye nije uspio zadržati zvjezdanu visinu. Iz nekog razloga nije se uspio nametnuti u Barceloni, za koju nije ostvario niti jedan službeni nastup, pa ga je Barca u ljeto 2024. prodala francuskom Rennesu za 10.3 milijuna eura, a budući da se ni tamo nije uspio nametnuti (samo 13 nastupa), u ljeto 2025. poslan je na posudbu u talijanski Cremonese. Kako stvari stoje, Čudovište ni tamo ne izgleda nimalo goropadno. Faye je za talijanski klub ove sezone skupio samo pet nastupa - od toga samo dva u prvih 11; u studenom i prosincu bio je ozlijeđen, a u posljednje četiri utakmice uopće nije ulazio u igru od trenera Davide Nicole.

U čemu je onda Fayeoy problem? Od izvora iz Italije čujemo kako u pitanju nisu igračke kvalitete, nego – glava. Kažu nam kako Senegalac ne odaje dojam potpune posvećenosti nogometu, kako je letargičan, nonšalantan, čak nedovoljno profesionalan u izvršavanju svojih osnovnih zadaća. Na primjer, trener mu je, kaže naš izvor, zamjerio što Faye ima običaj kasniti na treninge, a takav pristup poslu teško bi mu tolerirao bilo koji šef.

Pa tako očito ni izbornik Senegala. Naime, Faye je u ožujku 2024. debitirao za reprezentaciju – u dobi od 19 godina i osam mjeseci – a nakon toga više nikada nije zaigrao ni minutu. Fayeova tržišna vrijednost danas je šest milijuna eura, sada je već u trećem klubu liga Petice, ali očit je njegov zastoj u razvoju u stopera vrhunske svjetske klase.