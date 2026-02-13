Zrinka se uoči nastupa relaksira svirajući na gitari hit Dire Straitsa i gledajući skeleton: 'Trenutačno je sve u redu'

U nedjeljnom ženskom olimpijskom veleslalomu u Cortini d'Ampezzo Hrvatska će imati dvije predstavnice, 16-godišnju debitanticu Piu Vučinić i 22-godišnji Zrinku Ljutić kojoj će to biti druge Zimske olimpijske igre. Zrinka je u petak izašla pred novinare i evo što je kazala kako se pripremala za veleslalomsku i slalomsku utrku.

- Trenirala sam u Kartitschu, malom skijalištu udaljenom sat vremena od Cortine. Imala sam kvalitetnih tjedan dana na snijegu. Vratili smo se malo na početak i od nekih metodičkih vježbica prema punoj stazi odnosno punoj dužini i to mi je jako odgovaralo.

Izašao je raspored utakmica Hrvatske u Ligi nacija: Pogledajte kada igramo spektakularne dvoboje Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U međuvremenu su se i Zrinka i Pia preselile u Cortinu gdje ipak nije mogla trenirati na Tofani.

- Nema se prilike trenirati na Tofani već na nekoj stazi pored. Dobro je što je ova staza gdje ću voziti službenu utrku jako je slična konfiguraciji i podlozi na kojoj sam trenirala proteklih dana.

S obzirom na to da je u siječnju promijenila servisera, je li sada sve u redu s opremom?

- Trenutačno je sve u redu. Ne mogu ništa reći. Bilo je puno stvari koje je trebalo posložiti a najbitniji je bio serviser koji mi radi skije. Definitivno imam puno više samopouzdanja i znam što mogu očekivati od svojih skija. Već mi je lakše. U glavi sam na mjestu.

Zrinka nije u Olimpijskom selu no valjda ima nešto što bi ona voljela pogledati na drugim borilištima. Razbibrige radi, da ne mora razmišljati stalno o svom nastupu.

- Curling sam gledala na televiziji. Pošto nisam u selu, prošetat ću selom, možda pozdraviti neke poznanike. A idem gledati skeleton. Tome se veselim.

S obzirom na to da je Zrinka naša najveća uzdanica ovdje u Cortini, zamolili smo ju da nam predstavi u kakvoj su formi Leona Popović i Pia Vučinić.

- Rekla bih da smo svi u dosta dobroj formi. Kolik sam vidjela, Leona je dosta dobro skijala na treninzima slaloma. Pia ima jako veliki potencijal no još ima puno toga za proći. Lijepo mi je vidjeti da je dobila priliku nastupiti na Olimpijskim igrama, to je uvijek posebno iskustvo.

S obzirom na lošiju sezonu u odnosu na onu prošlosezonsku pobjedničku, je li najbolji savjet koji joj netko može dati jest "izađi na stazu, radi ono što najbolje znaš i u tome uživaj".

- Stvarno ću ostaviti srce i sve što imam na stazi pa ćemo vidjeti što će biti.

Pri kraju razgovora, ekskluzivno za HRT-ovu emisiju "Doručak na drugom", Zizi je otkrila što ona doručkuje.

- Zizi doručkuje jako monotono, gotovo uvijek isto a to su dva jaja, najčešće meko kuhana. S nekim kruhom bez glutena, tostom ili krekerima, uz malo voća. I prije toga cijeđeni limun - kazala je Zrinka iskazavši i svoju glazbenu želju.

- Odsvirajte mi od Dire Straitsa "Sultans of Swing", to baš na gitari vježbam. Da se upotpuni.

Za podsjetnik, recimo da je Zrinka na svojim prvim Zimskim olimpijskim igrama (Peking, 2022.) u slalomu bila 25. dok je u veleslalomu osvojila 28. mjesto.