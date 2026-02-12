Uvode drastične mjere zbog migranata: Kazne idu i do 50.000 eura, ovo su detalji plana

Talijanska vlada Giorgie Meloni odobrila je prijedlog zakona koji omogućuje uvođenje privremene pomorske blokade talijanskih teritorijalnih voda kako bi se spriječio dolazak migrantskih brodova. Ta mjera dio je šireg paketa za pooštravanje migracijske politike i dolazi samo dan nakon što je Europski parlament usvojio novi EU Pakt o migracijama i azilu, koji Italija planira brzo provesti. Prema nacrtu zakona, vlada može proglasiti zabranu prelaska granice teritorijalnih voda kada postoji ozbiljna prijetnja javnom redu ili nacionalnoj sigurnosti. Takva prijetnja može proizaći iz iznimnog migracijskog pritiska koji ugrožava sigurno upravljanje granicama, konkretnog rizika terorističkih napada ili infiltracije, globalnih zdravstvenih kriza ili međunarodnih događaja visokog rizika. Blokada bi bila iznimna i privremena, a trajala bi od početnih 30 dana do najviše šest mjeseci. Odluku bi donosila vlada na prijedlog ministra unutarnjih poslova, piše The Telegraph. Brodovi koji bi prekršili zabranu suočili bi se s kaznama do 50.000 eura, a u slučaju ponovljenih prekršaja plovila bi im bila oduzeta.

Premijerka Meloni istaknula je da je prijedlog ispunjavanje obećanja dano biračima i da je u potpunosti usklađen s novim europskim pravilima. Naglasila je kako je riječ o dokazu da je Italija bila u pravu u svojim zahtjevima za strožom migracijskom politikom.

Paket zakona predviđa i moguće ponovno pokretanje talijanskih migrantskih centara u Albaniji, gdje bi se mogli obrađivati zahtjevi za azil osoba s brodova kojima je zabranjen ulazak u Italiju. Uz to, predviđen je stroži nadzor granica u suradnji s Frontexom i drugim EU agencijama, proširenje popisa kaznenih djela zbog kojih se stranci mogu izravno protjerati te dodatna ograničenja za nevladine organizacije koje upravljaju spasilačkim operacijama.

Prema službenim podacima talijanske vlade, u prva dva mjeseca 2026. godine u Italiju je stiglo oko 2000 migranata morskim putem, što je manje nego u istom razdoblju prošle godine. Stručnjaci upozoravaju da na promjene ruta utječu brojni faktori, uključujući sporazume sa sjevernoafričkim zemljama, vremenske uvjete i krize u zemljama podrijetla. Međunarodna organizacija za migracije pri UN-u izvještava da je ove godine u središnjem Sredozemlju nestalo gotovo 490 osoba, što pokazuje da opasnost prelaska mora i dalje ostaje izrazito visoka.

Nevladine organizacije upozoravaju da bi blokada mogla dovesti do većeg broja smrtnih slučajeva na moru jer bi spasilački brodovi bili ograničeni, a migranti prisiljeni na još rizičnije rute. Dio pravnika i oporbe smatra da je mjera protivna međunarodnom pravu, posebno Konvenciji UN-a o moru i obvezi spašavanja života na moru. Nacrt zakona sada ide u parlament, gdje se očekuje žestoka rasprava. Ako bude usvojen, mogao bi predstavljati jedan od najradikalnijih koraka talijanske desničarske vlade u borbi protiv ilegalnih migracija od dolaska Giorgie Meloni na vlast.