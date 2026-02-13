Grenlanđanke s OI u Italiji poručile: 'Trump je lud, pokazat ćemo mu...'

Grenlandska biatlonka Ukaleq Slettemark obvezala se da će "ljudima pokazati tko smo i gdje smo na karti" kao odgovor na kontinuirane napore predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa da preuzme taj teritorij. Unatoč ponovljenim odbijanjima grenlandskih i danskih dužnosnika, Trump ostaje nepokolebljiv u svojoj želji da preuzme kontrolu nad Grenlandom radi, kako kaže, nacionalne sigurnosti. Njegov je cilj suprotstaviti se ruskom i kineskom utjecaju na Arktiku, budući da je Grenland poluautonomni teritorij Danske. Trump je uvjeravao da neće pribjeći vojnoj akciji kako bi dobio Grenland, ali je predložio okvir za razumijevanje s članicama NATO-a kako bi se ojačali sigurnosni aranžmani otoka.

Ovog tjedna, dodatne kontroverze su se pojavile kada se Slettemark pridružila grenlandskoj ministrici sporta, Nivi Olsen, u demonstraciji suvereniteta na Zimskim olimpijskim igrama 2026. u Italiji. Budući Međunarodni olimpijski odbor (MOK) priznaje samo neovisne suverene države, Grenland se ne može natjecati pod vlastitom zastavom, što znači da Slettemark trenutno predstavlja Dansku. Međutim, to je nije spriječilo da se zauzme za svoju zemlju.

- Ako postoji samo jedna Grenlanđanka koju svi poznaju, rado ću braniti svoju zemlju i pokazati ljudima tko smo i gdje smo na karti - izjavila je Slettemark.

Međutim, grenlandska ministrica sporta, kulture i obrazovanja nije bila toliko diplomatična.

- Život je vrlo težak na Grenlandu. Ljudi se boje. Mislim da je Trump lud. Znam da je to teško reći, ali ne možete kupiti ljude, ne možete kupiti državu, postoje ljudi koji žive na Grenlandu, Grenland je naš dom, tako da ne možemo razumjeti Trumpa, ne možemo razumjeti kako on može raditi ono što radi - istaknula je Olsen i dodala:

- Ali također imamo nadu. Vidim nadu u ljudima. I stojimo zajedno. I borimo se zajedno za našu zemlju. Iskreno, osjećam da nas je sve što se dogodilo zbližilo, posebno s danske strane. Osjećamo puno više podrške. Osjećamo da se ljudi više obrazuju o Grenlandu i da su zapravo zainteresirani za dobrobit Grenlanđana. A također počinju uviđati da je Grenland zaista strateški vrlo važan...

Ukaleq i njezina sestra, Sondre Slettemark, jedine su dvije Grenlanđanke koje se natječu na Igrama 2026. 24-godišnja Ukaleq, bivša svjetska prvakinja u mlađim kategorijama, osvojila je 52. mjesto u ženskoj utrci na 15 km u Italiji ovog tjedna.

Njezin mlađi brat Sondre (21), debitirao je na Olimpijskim igrama nakon solidnog nastupa na Svjetskom prvenstvu 2025., gdje je osvojio 69. mjesto u pojedinačnoj utrci. Brat i sestra rođeni su u Nuuku, glavnom gradu Grenlanda, ali su trenirali u Norveškoj kako bi postigli elitni status u svom sportu.