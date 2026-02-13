Naši Portali
OSJEĆA SE KAO GRK

Đoković odradio poslovni sastanak u Ateni, grčki ministar rastužio sve u Srbiji: 'Želi ostati'

Screenshot/X
VL
Autor
Karlo Koret
13.02.2026.
u 17:37

Osjećam se kao Grk, ali još moram naučiti grčki. Još nisam baš dobar u jeziku, nije lako

Novak Đoković trenutačno se odmara nakon nastupa u finalu Australian Opena gdje ga je s 3:1 u setovima pobijedio prvi reket svijeta Carlos Alcaraz. Još nije objavio na kojem će turniru sljedeće nastupiti, a vrijeme između nastupa iskoristio je za posjet Zimskim olimpijskim igrama u Milanu. Nakon toga, vratio se u Atenu gdje živi sa svojom obitelji.

Nedavno je prisustvovao euroligaškoj utakmici između Olympiacosa i Crvene Zvezde u kojoj je grčki velikan slavio s 92:86. Đoković je tu priliku iskoristio i za poslovni sastanak s grčkim ministrom za migracije Thanosom Plevrisom, a njihova fotografija ubrzo je postala viralna na društvenim mrežama.

Izašao je raspored utakmica Hrvatske u Ligi nacija: Pogledajte kada igramo spektakularne dvoboje

Nakon sastanka, Plevris je grčkim medijima dao izjavu koja se vrlo vjerojatno neće svidjeti mnogima u susjednoj nam Srbiji. "Velika je čast što sa svojom obitelji želi ostati u našoj zemlji" - navodno je rekao grčki ministar. Đoković često ističe ljubav prema rodnoj Srbiji, ali za obiteljski život ipak je odabrao Grčku.

- Osjećam se kao Grk, ali još moram naučiti grčki. Još nisam baš dobar u jeziku, nije lako. Za ovu sezonu plan mi je ostati zdrav i sretan - rekao je grčkim medijima osvajač 24 Grand Slam turnira prije nego što je ušao u dvoranu.

Ključne riječi
ministar Grčka Novak Đoković

