Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 201
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SLUŽBENO

Tudor i službeno preuzeo engleskog velikana, ali samo do ljeta: Dva su kandidata za njegovog nasljednika

FILE PHOTO: Serie A - Como v Juventus
GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
13.02.2026.
u 16:45

Hrvatski stručnjak dogovorio je tek privremenio zaposlenje te ni on ni klub zasad ne pokazuju ambicije da se suradnja nastavi i nakon kraja ove sezone

Igor Tudor prihvatio je ponudu engelskog Tottenhama i vodit će londonski klub do lipnja ove godine, objavio je pouzdani Fabrizio Romano. Hrvatski stručnjak dogovorio je tek privremenio zaposlenje te ni on ni klub zasad ne pokazuju ambicije da se suradnja nastavi i nakon kraja ove sezone.

To se naravno može promijeniti u slučaju da Tudor odradi odličan posao u vremenu koje mu preostaje pa mui klub odluči ponuditi novi ugovor, ali prema prvim informacijama aktualni ugovor ne uključuje nikakvu klauzulu o produljenju. Dapače, Romano je objavio i dva imena koje klub razmatra kao nove, trajnije, opcije nakon što Tudorovo mandat završi.

Izašao je raspored utakmica Hrvatske u Ligi nacija: Pogledajte kada igramo spektakularne dvoboje

Jedan od kandidata je Mauricio Pochettino, najuspješniji trener Tottenhama u posljednjih 15-ak godina koji je klub 2019. odveo i do finala Lige prvaka u kojem su poraženi od Liverpoola. Argentinski stručnjak aktualni je izbornik američke reprezentacije, ali njegov ugovor vrijedi samo do 31. srpnja pa bi vrlo lako mogao odstupiti nakon Svjetskog prvenstva u lipnju i srpnju koje će Amerikanci igrati na domaćem terenu. 

Drugi kanidat je Talijan Roberto de Zerbi koji je nedavno dobio otkaz u francuskom velikanu Marseilleu. Talijan nema iskustva vođenja najvećih klubova, ali poznat je po atraktivnom stilu igre, a već ima iskustva iz Premier lige gdje je dosta uspješno vodio Brighton and Hove Albion.
Ključne riječi
Roberto de Zerbi Mauricio Pochettino Tottenham Igor Tudor

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
9
VELIKI USPJEH

VIDEO Hrvatski svećenici napravili senzaciju pa slavili uz Thompsona! Evo koju pjesmu su uzeli

U polufinalu su hrvatski reprezentativci pobijedili Bosnu i Hercegovinu nakon izvođenja sedmeraca s konačnim rezultatom 4-1.  Tijekom natjecanja, Hrvatska je igrala u skupini sa Slovenijom, Maltom i Portugalom. Pobijedili su Sloveniju s 3-0 i Maltu 11-1, dok su od Portugala izgubili s minimalnim rezultatom 1-0. Kao drugoplasirani, prošli su u četvrtfinale gdje su pobijedili Slovačku s 3-2

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!