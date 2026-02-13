Tudor i službeno preuzeo engleskog velikana, ali samo do ljeta: Dva su kandidata za njegovog nasljednika

Igor Tudor prihvatio je ponudu engelskog Tottenhama i vodit će londonski klub do lipnja ove godine, objavio je pouzdani Fabrizio Romano. Hrvatski stručnjak dogovorio je tek privremenio zaposlenje te ni on ni klub zasad ne pokazuju ambicije da se suradnja nastavi i nakon kraja ove sezone.

To se naravno može promijeniti u slučaju da Tudor odradi odličan posao u vremenu koje mu preostaje pa mui klub odluči ponuditi novi ugovor, ali prema prvim informacijama aktualni ugovor ne uključuje nikakvu klauzulu o produljenju. Dapače, Romano je objavio i dva imena koje klub razmatra kao nove, trajnije, opcije nakon što Tudorovo mandat završi.

Jedan od kandidata je Mauricio Pochettino, najuspješniji trener Tottenhama u posljednjih 15-ak godina koji je klub 2019. odveo i do finala Lige prvaka u kojem su poraženi od Liverpoola. Argentinski stručnjak aktualni je izbornik američke reprezentacije, ali njegov ugovor vrijedi samo do 31. srpnja pa bi vrlo lako mogao odstupiti nakon Svjetskog prvenstva u lipnju i srpnju koje će Amerikanci igrati na domaćem terenu.

🚨⚪️ BREAKING: Igor Tudor becomes new Tottenham interim coach until June 2026, as revealed earlier.



He’s accepted the job and ready to stay until end of the season. #THFC



👀 Main candidates for permanent job in June: Roberto De Zerbi, Mauricio Pochettino. pic.twitter.com/wFrWJR6BmO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 13, 2026

Drugi kanidat je Talijan Roberto de Zerbi koji je nedavno dobio otkaz u francuskom velikanu Marseilleu. Talijan nema iskustva vođenja najvećih klubova, ali poznat je po atraktivnom stilu igre, a već ima iskustva iz Premier lige gdje je dosta uspješno vodio Brighton and Hove Albion.