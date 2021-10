Hrvatski boksač i influencer prije borbe doznao da mu je umrla baka, a onda je napravio veliku gestu

Kada netko onako brutalno nokautira jednog od najboljih kik-boksača svijeta kao što je to Solinjanin Antonio Plazibat (27) učinio tamnoputom Rumunju Adegbuyiju (36), taj očito ima topove u šakama. A Adegbuyi se pokušao spasiti hvatanjem za konopce no čim se od njih odvojio skoljokao se na pod nakon čega je sudac u ringu prekinuo borbu.

No “gromovnik” Plazibat ništa od toga ne smatra Bogom danim.

– Dakako, nešto od toga morate imati urođeno, no ako to ne njegujete i ne razvijate, ono neće biti iskoristivo.

Da ne bi bilo zabune, Plazibat je nokautirao borca koji je pobjeđivao Badra Harija, Hesdyja Gergesa, Jairzinha Rozenstruika, Ismaela Londta... a oni koji prate kik-boks znaju vrijednost tih imena. A pogotovo težinu ima njegov klupski kolega Badr Hari, s kojim bi se Plazibat također mogao boriti. Kako bi se u tom slučaju “nabrijao” za borbu protiv prijatelja?

- Iza kulisa se i ta mogućnost spominje. Bilo bi to čudno jer smo u istom klubu, sparirali smo stotine puta, a tada bismo se morali "zamrziti" jednu večer jer posao je posao, potući se i potom otići na janjetinu - kazuje Plazibat koji vjeruje da bi se i u tom slučaju bio u stanju dovoljno "nabrijati" na protivnika.

- Toga mi ne fali. U svom kutu imam čuvenog trenera Mikea Passeniera, jednog od najboljih na svijetu, ali i njegova asistenta Waltera da Silvu i on je taj koji se prije borbe dere na mene, i ja na njega, pa to izgleda nenormalno.

Bude li tu i "motivacijskoj" šamaranja?

- Ne, po licu me ne pljeska, ali me opali po leđima, a ja sam sebe po licu.

Ima mnogo pratitelja

Te scene nadamo se vidjeti i u borbi za Gloryjev pojas, koji drži šest godina nepobijeđeni Rico Verhoeven (32).

– Nadam se da će Glory oko mene raditi “hype” i da bih na ljeto sljedeće godine mogao imati borbu za naslov, a prije toga u ring bih ušao u veljači.

A jedan od onih s kojima će u tu svrhu sparirati jest i obećavajući splitski boksački profesionalac Petar Milas.

– Dobro dođe i meni i njemu. On je tip teškaša koji se puno kreće, brz je na nogama, a kik-boksači nemaju takav rad nogu.

Antonijev matični sport bio je tajlandski boks.



- Nažalost, u posljednje vrijeme tajlanski boks u Europi i Americi, kada su teške kategorije u pitanju, kao da ne postoji pa sam se prebacio u kikboks da bih se imao s kim boriti.



U kik-boksu Antonio već ima jedan pojas. Prije četiri godine osvojio je naslov pobjednika Grand Prixa K-1 organizacije koja kao da pomalo odumire.

– Ona odumire kod nas, ali u Japanu ne. Doduše, oni su fokus prebacili s teškaša na Japance, među kojima imaju nekoliko velikih zvijezda, ali u nižim kategorijama. No i s njima K-1 svake godine puni Saitama Arenu, ali i borcima iz ostatka svijeta koje dovedu da ih ti Japanci pobijede.

Kaže da mu je osvojiti K-1 bio dječački san dijelom i zbog njegova pokojnog mentora Branka Cikatića.

– Meni je Branko otvorio vrata Japana, jer u njihovim je očima on bio legenda. I zato mi je tim teže pao Cikatićev odlazak. Prije nego što sam ga upoznao imao sam samo njegove slike iz borbi, kada je bio mlad i s dugom kosom i kao takav osvojio K-1. Kada sam ga prvi put vidio uživo, bio je to stariji čovjek uzdrmanog zdravlja kojeg je potom dotukla ta neka bakterija.

Plazibat je na dobrom putu da dostigne popularnost svog uzora, u čemu mu od pomoći može biti i prisutnost na društvenim mrežama. Ima 76 tisuća pratitelja na Instagramu i 41 tisuću onih koji ga prate na YouTubeu.

– Ja sam to počeo raditi da bih skrenuo pozornost na ono što radim, a kada sam vidio da se to gleda, onda sam nastavio. Nakon što sam sudjelovao na panel-diskusiji o youtuberima u sportu, razmišljam i da monetiziram svoj YouTube-kanal. Za to bih trebao imati laptop i tablet, što ja još nemam, pa ću se u tom smislu morati opskrbiti.

A u svemu će mu zacijelo pomoći i njegova vrlo atraktivna pratilja, djevojka Martina, za koju smo pomislili da je i sama influencerica. Na tu se temu Antonio našalio.

– Ne, ona se time ne bavi. Ona je zubna tehničarka i u mom timu bit će zadužena da intervenira ako mi netko izbije zube. Osim toga, ona je ta koja me fotografira.

Izloženost na društvenim mrežama donosi i rizik sprdanja, a u Splitu i njegovu Solinu zasigurno ima i onih koji jedva čekaju neki njegov poraz da mu, karikirat ćemo, dobace da u borbi nije izgledao kao Antonio, nego kao Antonija.

– To vam je sve dobra zafrkancija, na koju sam ja spreman, baš kao i ovo s ljudima koji me prate na YouTubeu i koji sebe zovu “kamatarima”. Ponukan time, dao sam tiskati majice s natpisom “kamatar” u funkciji jedne humanitarne akcije pa smo se šalili da “kamatarimo” ljude za dobru stvar.

Brodostrojar je, ali i borac

Na koncu ovog razgovora došli smo i do priče o youtuberima koji izazivaju profesionalne borce i od toga stvaraju veliku zaradu, poput braće Jakea i Logana Paula.

– To su “pametni glupani”, kako je rekao youtuber Jake Paul, koji se pravi da ništa ne razumije, a jako dobro zna kako zaraditi milijune dolara. Oni vam profesionalnom borcu ponude takvu zaradu kakvu ovaj ne može ostvariti u svom sportu, a onda ga premjeste na “gostujući teren”, u disciplinu kojoj nisu vični. Kako mnogim ljudima borilački sportovi – MMA, kik-boks, boks – izgledaju slično, oni misle da je to senzacija, a ja sam i prije borbe s bivšim UFC prvakom Tyronom Woodleyem rekao da će ga Jake Paul pobijediti. Kao što bih kuću stavio na Woodleya da su se borili po pravilima slobodne borbe.

Kada ga vide kako je uspješan u ringu, članovi njegove obitelji zacijelo su ponosni, a to je zacijelo bila i njegova baka Mimi, koja nije doživjela njegove dvije posljednje pobjede.

– Prije borbe s Khbabezom u rujnu javili su mi da je baka preminula u snu pa sam sponzora za opremu zamolio da mi na šorcu napišu njeno ime. Zahvalan sam obitelji što je stala uz mene, a posebno je to bilo važno kada sam ih zamolio da me podrže kada sam, umjesto da plovim morima, jer sam brodostrojar, odlučio biti profesionalni borac. Kao 16-godišnjaku, moja ideja je bila da ću pola godine ploviti a pola godine uživati, no onda sam počeo ozbiljnije trenirati i pobjeđivati pa mi se promijenio prioritet. Zamolio sam tada oca i majku da mi daju priliku i oni su stali uz mene.