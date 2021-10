Plazibat i Lay Z: Mogu li youtuberi promijeniti svijet sporta?

Gledano iz pozicije sportskog klasičara, i u borilački sport stigla su neka čudna vremena koja dobro opisuje sve popularniji mladi glazbenik Matija Cvek: “Jer mi smo generacija supertalenta i klikova, sve je reklama i prodaja”.

I doista, u nekim pričama jednako je važno to koliko imate pratitelja na društvenim mrežama kao i koliko ste dobar borac. U to ime agencija “Neki Daniels Media” organizirala je tribinu s radnim pitanjem “Mogu li youtuberi promijeniti svijet sporta”, a na njega su odgovarali predsjednik promocije FNC Igor Pokrajac, bivši UFC borac Igor Pokrajac, youtuber i glazbenik Matija Lazarević Lay Z, jedan od najboljih svjetskih kikboksača Antonio Plazibat te specijalist digitalnog marketinga Marko Hrnjak.

Borbe repera i manekenki

A on je naglasio da onaj tko, u kontekstu popularnosti, ne koristi YouTube i druge društvene mreže, gubi jako puno jer alternative prisutnosti na digitalnim kanalima nema. A shvatio je to i Plazibat, koji bi se možda već sljedeće godine mogao boriti za naslov svjetskog prvaka organizacije Glory.

Foto: IVC 17.12.2017., gradski stadion Poljud, Split - Hrvatski Telekom Prva liga, 20. kolo, HNK Hajduk - NK Inter Zapresic. Pred pocetak susreta legendarni vratar i kapetan Hajduka Stipe Pletikosa urucio je dres Hajduka Antoniju Plazibatu, osvajacu K-1 Grand Prix turnira u Japanu. Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL

– Mene ne zanima da dodatno zarađujem na objavama na You Tubeu nego da i tako privučem pozornost na sebe kao sportaša – kazao je Plazibat, kojemu je voditelj Marko Lasić postavio trik pitanje:

– Kada bi vam jedan od braće Paul, youtuber koji izaziva borce u borbu, ponudio veliku milijunsku zaradu, a Glory istodobno borbu za naslov prvaka, za daleko manji iznos, što biste prihvatili?

– Borio bih se za naslov. Ipak sam ja primarno sportaš.

A taj odgovor vratio nam je nadu da nije sve izgubljeno i da se profesionalni boks ili slobodna borba neće pretvoriti u “freak show”. Da ringovima i kavezima ipak neće prevladati borbe, u sportskom smislu, čudaka kao što je to bio slučaj kada su se borili youtuber protiv tiktokera. A o tome je govorio Dražen Forgač, sve uspješniji organizator MMA priredbi.

– Kada smo počeli suradnju s YouTube kanalom 24 sata, prvu priredbu pratilo je 100.000 ljudi, a na ovoj posljednjoj imali smo 500.000 pratitelja. Osim toga, pokrenuli smo i vlastiti portal i imamo ekipu koja producira sadržaje, snima vlogove, koji imaju po 50 do 100 tisuća pregleda. Da to može otići i u pogrešnom smjeru pokazuje primjer iz Poljske gdje već 15 godina postoji organizacija KSW koja radi sjajnu produkciju svojih priredbi, koju su u posljednje vrijeme zasjenile neke youtuberske organizacije koje organiziraju borbe repera, manekenki i slično i u godinu dana došle su do toga da imaju dvostruko veću gledanost nego KSW. Jer, one organiziraju borbe ljudi koji nisu borci i koji se za to pripremaju nekoliko mjeseci i od toga rade nevjerojatan šou. Štoviše, događa se da su MMA borci treneri youtuberima i kao takvi zarađuju više nego boreći se u MMA organizacijama.

Da je ta priča otišla predaleko u jednom dijelu slaže se i Igor Pokrajac.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL 15.08.2020., American Top Team, Zagreb - Izvlacenje parova cetvrtfinala Armagedona, hrvatskom MMA promocijom FNC-om. Igor Pokrajac. Photo: Luka Stanzl/PIXSELL

– Ja neke stvari ne odobravam, pa tako ni to da smo došli do toga da najveći UFC-ov teškaš Stipe Miočić nije dovoljno zanimljiv jer ne provocira protivnike ni na presicama ni na društvenim mrežama. Suprotan primjer tome je UFC borac Tony Ferguson koji je toliko radio na svojoj promociji preko društvenih mreža da se činilo da je to neki nepobjedivi borac, ali se ipak u kavezu vidjelo da to baš i nije tako. Kada sam se ja borio, sjećam se da su nam svima otvorili račune na Twitteru i poticali nas da što više objavljujemo. Nažalost, brojke i zarada danas su ispred svega.

Zarada je puno veća

S tim se slaže i sve popularniji hrvatski youtuber Lay Z koji ističe da njemu YouTube daje slobodu izbora sadržaja kojim se predstavlja, a to vrijedi i za sportaše. A jedan od tih sadržaja, u nekom trenutku, bio je i boks između samih youtubera, što se na koncu pokazalo unosnim kada su braća Paul, Logan i Jake, počeli izazivati profesionalne borce. No, činili su to pametno, odvodeći ih na “gostujući teren” pa je tako Jake pobijedio bivšeg UFC-ova prvaka Tyrona Woodleya, ali u boksu, a to je hrvaču Woodleyu bila lošija strana.

– Bio je to mudar potez čovjeka koji se voli predstavljati za glupana, a zapravo je vrlo pametan. Pa što biste vi rekli za nekoga tko zaradi godišnje od 80 do 100 milijuna USD, je li on budala ili pametan poslovnjak? Uostalom, i Woodleyu je u jednoj borbi omogućio veću zaradu no što je on u UFC-u zaradio u cijeloj karijeri – ustvrdio je Plazibat.