Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 103
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
ČEKA IH JAPAN

Hrvatske rukometašice igraju odlučujuću utakmicu za drugi krug SP-a: 'Možemo se nositi sa svima'

Hrvatski rukometni savez
VL
Autor
Sanja Sokol/Hina
30.11.2025.
u 16:00

Hrvatske rukometašice sutra na Svjetskom prvenstvu koje se održava u Nizozemskoj i Njemačkoj igraju zadnju utakmicu u Skupini A. protiv Japana, a rezultat je  važan za obje reprezentacije jer će odlučiti tko ide u sljedeći krug natjecanja

Nakon dva poraza, od Rumunjske (24-33) te Danske (24-35), utakmica s Japanom je posljednja hrvatskim rukometašicama da uhvate vlak drugog kruga 27. Svjetskog prvenstva kojemu su domaćini Nizozemska i Njemačka. Japan je kao i Hrvatska doživio dva poraza do sada – od Danske sa 17 razlike (36-19), te od Rumunjske sa samo četiri (31-27).

Hrvatska reprezentativka Katja Vuković istaknula je koliko je ova utakmica važna za pomlađenu hrvatsku reprezentaciju.

"Iza nas su dvije utakmice u grupi, na žalost bez boda, ali mislim da smo pokazale da se možemo nositi sa svima. Vidi se doza mladosti i nedostatak iskustva, ali i da se unatoč tome možemo nositi a svima. I i protiv Danske koja je bila favorit pokazali smo neke dobre stvari i nadam se da ćemo protiv Japana biti još bolje i donijeti ta dva boda i odvesti nas u drugu skupinu", kazala je Vuković.

"Japan je brza i agilna ekipa, bit će sigurno teška utakmica jer odlučuje o prolasku grupe i nas i njih. Veselimo se utakmici dat ćemo sve od sebe da se pokažemo u što boljem svjetlu i da svaka da od sebe najbolje što može", dodala je. Utakmica je na rasporedu sutra u 18 sati, a Hrvatskoj za prolaza "igra" i neodlučen rezultat jer ima bolju gol razliku (20) od Japana (21).

Hrvatska i Japan igrali su dvaput do sada. Prvi susret bio je baš na svjetskom prvenstvu 2005.godine u St. Petersburgu i Hrvatska je slavila s minimalnih 31-30. Drugi je susret bio prijateljski prije devet godina u Ivanić Gradu i također je završio pobjedom hrvatskih rukometašica 29-26.
Ključne riječi
Hrvatska ženska rukometna reprezentacija SP rukometašica

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja