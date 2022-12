Hrvatska uzrokovala potres u svlačionici Belgije! Pala je ostavka

Roberto Martinez, izbornik nogometaša Belgije, dao je ostavku nakon 0-0 protiv Hrvatske, čime Belgijanci nisu prošli u osminu finala.

"Opraštam se od reprezentacije, a to je puno emocija kao što možete zamisliti", rekao je Španjolac na konferenciji za novinare. On je preuzeo Crvene vragove 2016., dovevši ih do polufinala Svjetskog prvenstva 2018., a utakmica u Al Rayyanu protiv Hrvatske mu je bila zadnja na izborničkome mjestu.

>> Specijalna SP emisija, u redakciji Večernjeg delirij zbog Gvardiola: 'Njega je Bog stvorio samo za ovo? Hoćete li sada više cijeniti hrvatski nogomet?

Martinez se osvrnuo na utakmicu s Hrvatskom.

„Na prošlom Svjetskom prvenstvu smo završili treći. Sada smo turnir okončali već u skupini i naravno da je to neuspjeh za belgijski nogomet. Protiv Kanade nismo bili pravi, ali smo pobijedili. Potom smo posve zasluženo izgubili od Maroka, dok smo protiv Hrvatske bili dobri. Stvorili smo puno prilika, ali nismo uspjeli zabiti. Šteta, žalosni smo, ali mislim da zbog ove zadnje utakmice možemo uzdignute glave napustiti prvenstvo. Ovo nije kraj zlatne ere belgijskog nogometa, u našem je sastavu puno kvalitetnih i mladih igrača“, rekao je Roberto Martinez nakon pobjede, remija i poraza Belgije u skupini F te kraja belgijske priče u Kataru.