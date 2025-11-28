Naši Portali
POBJEDA HRVATSKE (100:60)

Hrvatska razbila Cipar s 40 razlike na startu kvalifikacija za SP, Hezonja briljirao u Osijeku

Osijek: Kvalifikacije za FIBA Svjetsko prvenstvo 2027, Hrvatska - Cipar.
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
28.11.2025.
u 20:46

Hrvatska muška košarkaška reprezentacija u susretu je 1. kola skupine E kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Katru očekivano bez problema u Osijeku svladala Cipar sa 100-60 (28-8, 19-19, 28-23, 25-10)

Mario Hezonja potvrdio je status vođe ove reprezentacije sa 25 koševa, 7 skokova i 6 asistencija, 17 je dodao Danko Branković, dok je Filippos Tigkas ubacio 14 za Cipar.

Dvoboj je praktički bio odlučen već nakon prvih 10 minuta, izabranici Tomislava Mijatovića ozbiljno su krenuli u utakmicu, odmah napravili razliku te prvu četvrtinu riješili u svoju korist sa 28-8. Preostalih 30 minuta bilo je odrađivanje posla.

Uz Hrvatsku i Cipar, u skupini E su još svjetski i europski prvak Njemačka te Izrael.

Hrvatska će u 2. kolu gostovati u Rigi kod Izraela, a potom će se kvalifikacije nastaviti krajem veljače sljedeće godine.

Prve tri momčadi iz skupine plasirat će se u drugi krug europskih kvalifikacija, gdje će im se pridružiti najbolje tri momčadi iz skupine F u kojoj su Latvija, Poljska, Austrija i Nizozemska, a sve će reprezentacije prenositi rezultate iz prvog kruga, čime svaka pojedina utakmica zadržava svoju težinu. U drugom krugu svaka će reprezentacija igrati kod kuće i u gostima protiv tri momčadi koje dolaze iz druge skupine, a nakon dodatnih šest utakmica po reprezentaciji, prve tri momčadi iz svake skupine izborit će plasman na Svjetsko prvenstvo.

Ključne riječi
Mario Hezonja Kvalifikacije za SP Cipar Hrvatska košarkaška repezentacija

