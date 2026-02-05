Postao je jedan od najvećih ikada, a prve milijunske ugovore nije doživljavao: 'Ne treba mi 50 automobila...'

Krajem 1970-ih, NBA je očajnički trebala nove zvijezde koje bi spasile ligu od onoga što su mnogi nazivali "erom kokaina". Nakon umirovljenja Wilta Chamberlaina i Billa Russella te slabljenja rivalstva između Los Angeles Lakersa i Boston Celticsa, liga je bila zaglavljena u prijelaznom razdoblju. Nitko nije mogao predvidjeti da će dvije buduće ikone uskoro oživjeti to epsko rivalstvo i podići popularnost lige na visine kakve prije nisu viđene. Njih dvojica su, naravno, bili Magic Johnson i Larry Bird, koji su se već suočili u finalu NCAA lige, postavljajući temelje za možda najveće rivalstvo u povijesti lige.

Ipak, kao 19-godišnjak u vrijeme drafta, Magic je morao donijeti veliku odluku: ostati u Michiganu ili zakoračiti u NBA. Na kraju je pobijedila njegova nezasitna želja za izazovom.

- Želio sam igrati na Olimpijskim igrama“, rekao je Johnson u intervjuu za New York Times 1979.: Ali želio sam igrati profesionalno. Želio sam izazov, nešto čemu mogu težiti. Pretpostavljam da je to glavno.“

Mlad, energičan i sa zaraznim osmijehom, Magic je bio spreman suočavati se sa starijim, iskusnim igračima. Njegovo uzbuđenje je samo raslo kada su ga Lakersi odabrali kao prvog izbora na NBA draftu 1979. Međutim, od prvog dana ostao je fokusiran.

„Sada je to posao. Nije to baš velika stvar. Ne omalovažavam to, ali ne idem kupiti 50 automobila ili četiri ili pet kuća, od svog prvog ugovora - dodao je Johnson.

Čak i u svojoj debitantskoj sezoni, Magic je dokazao da je pompa oko njega stvarna. Iako je izgubio nagradu za debitanta godine od Birda, brzo je to nadoknadio u NBA finalu, gdje je, kao debitant, na spektakularan način osvojio trofej Larryja O'Briena tijekom 6. utakmice protiv Philadelphia 76ersa. S Kareemom Abdul-Jabbarom izvan terena, Magic je morao igrati na poziciji centra, postigavši ​​42 poena, uz 15 skokova i sedam asistencija uz tri ukradene lopte. Sve što je uslijedilo postalo je povijest, jer su Lakersi pod njegovim vodstvom osvojili pet naslova od devet NBA finala.

Ipak, uz to su došli slava i novac, a Magic je bio čovjek od krvi i mesa koji nije mogao odoljeti pogodnostima koje je život nudio. Prije svega, bek visok 193 cm potpisao je jedinstveni NBA ugovor na nevjerojatnih 25 godina, zarađujući milijun dolara po sezoni. Dr. Jerry Buss potom je objasnio zašto je potpisao 25-godišnji ugovor s Magicom.

- Morate shvatiti da klinac ima još 10 godina igranja. Nakon toga, oboje znamo da će biti legenda. I znat će mnogo o košarci i poslu jer ću ga ja naučiti - rekao je pokojni vlasnik Lakersa davne 1981. godine.

Johnson se brzo uklopio u sve što je grad, poput Los Angelesa, nudio i postao prava holivudska zvijezda. Kada je 1991. godine otkriveno da ima HIV, morao se umiroviti sa samo 32 godine, na apsolutnom vrhuncu karijere. Svijet košarke tako je ostao lišen još nekoliko sezona košarkaškog genija čiji su neusporedivi košarkaški IQ i bezvremenska dodavanja bili daleko ispred njegovog vremena. Uz to, uvijek je davao maksimum unatoč problemima izvan terena, i danas se s pravom smatra jednim od najvećih igrača koji su ikada hodali po NBA parketu.

