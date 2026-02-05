Evo kada se se HNL vraća na Gradski vrt, testna utakmica je pokazala da je sve u redu

Konačno je završena višemjesečna saga oko prvoligaškog doma HNK Vukovara 1991. Hrvatski nogometni savez je u četvrtak konačno dao zeleno svjetlo za preseljenje Vukovara na osječki Gradski vrt. Tako ćemo prvi put u povijesti najvišeg domaćeg klupskog nogometnog ranga gledati dva kluba domaćina u Gradu na Dravi.

Ovoj je odluci u srijedu prethodila testna utakmica, u kojoj je Vukovar igrao protiv Tomislava iz Cerne. Njezina glavna poanta je bila provjeravanje svih tehničkih elemenata u bivšem domu NK Osijeka, to jest zadovoljavaju li oni zahtjeve HNL-a. Testna utakmica pokazala je da sve dobro funkcionira i Vukovar će ove subote od 15 sati prvi put u svojem novom prvoligaškom domu ugostiti Istru 1961.

Podsjetimo, Vukovar je i na ljeto, nakon osiguranog ulaska u najviši rang, htio nastupati na ovom stadionu, no pravila HNS-a koja se tiču udaljenosti sjedišta kluba i domaćeg stadiona to nisu dozvoljavala, budući da je maksimalna dozvoljena udaljenost tada iznosila 30 kilometara. Vukovaru je Osijek prema tom zakonu bio predaleko, pa je u konačnici u prvom dijelu sezone svoje domaće utakmice igrao u Vinkovcima, na stadionu Cibalije.

Zbog lošeg travnjaka u Vinkovcima i pritužbi klubova HNS je zatim podigao dopuštenu udaljenost na 50 kilometara. Posljednja HNL-ova utakmica na stadionu Gradski vrt odigrala se prije nešto manje od tisuću dana, točnije 27. svibnja 2023. kad je Osijek u posljednjem kolu HNL-a u sezoni 2022./2023. ugostio Rijeku, a susret je završio bez pobjednika, rezultatom 1:1.